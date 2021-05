Město Litomyšl stále hledá kupce pro historickou vilu Klára, kde sídlila léčebna dlouhodobě nemocných. Budovu město koupilo před časem od Pardubického kraje a nyní ji nabízí k prodeji.

Město Litomyšl prodává vilu Klára, která je od roku 2018 prázdná. | Foto: Michele Vojáček

„Zastupitelé letos v únoru odsouhlasili podmínky prodeje. Nový majitel může vilu přestavět, rekonstruovat. Projekt by měl mít přínos pro místní občany. Záměr by měl být hotový do konce roku 2026. Vítězný projekt musí respektovat okolní architekturu i historický ráz lokality.