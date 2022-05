Není tedy vůbec jisté, zda město na tyto peníze dosáhne. Současně proto radní jednají s Českou spořitelnou, která pro město zmapuje trh. „Jejich odbor infrastrukturního poradenství má zkušenosti se spoluprací soukromého a veřejného sektoru. Podepsali jsme se spořitelnou smlouvu, že nám vypracují analýzu a zajistí průzkum trhu. Vytipují soukromé investory, kteří by případně domov postavili,“ uvedl Brýdl.

Mozart v květinách, Smetana mezi auty. Litomyšl chystá proměnu náměstí

Banka rozešle nabídku asi čtyřem desítkám firem, které mají v oboru už nějaké zkušenosti. Za vypracování analýzy město zaplatí 175 tisíc korun a závěry by měli zastupitelé znát letos na podzim. „Je to jen jedna z možností a neznamená to, že nabídky přijmeme. Chceme vějíř možností. Je ale také možné, že si nakonec vezmeme u banky jenom půjčku,“ řekl Brýdl.

Jinak je všechno připravené. „Máme stavební povolení, kompletní rozpočet. Když vybereme zájemce, může hned začít stavět,“ sdělil místostarosta Radomil Kašpar.

Stavba soukromník, provoz město

Jedno je ale jisté. I kdyby domov pro seniory postavil soukromník, provozovat ho bude město a Centrum sociální pomoci. „Zájem byl, aby soukromý investor domov postavil i provozoval. Máme ale obavu ze zvýšení ceny za péči a jde nám taky o kvalitu služeb. Shodli jsme se, že si provoz nechá město. Umíme si ale představit, že domov někdo postaví a město ho bude splácet,“ podotkl starosta.

Radní počítají se zatížením rozpočtu města na deset až patnáct let. Nechtějí ale, aby se péče o seniory stala komerční činností zaměřenou na vydělávání peněz. V současné době litomyšlské Centrum sociální pomoci využívá pro péči o seniory dvě budovy. „Každý den jsme s našimi klienty v kontaktu. Víme, co potřebují. Pokud by měl nový domov provozovat soukromník, mohlo by dojít k dramatickému zvýšení cen za péči nebo ke snížení kvality. To nechceme. Naši klienti v Litomyšli žili, pracovali, odváděli daně a z jejich peněz se financoval rozvoj města. Teď je na nás jim to na stáří oplatit,“ podotkla ředitelka Centra sociální pomoci v Litomyšli Alena Fiedlerová.

Litomyšl a jejích šest kruháčů. Zklidní dopravu ve městě? To zatím neví ani ŘSD

Nový domov pro seniory má vzniknout v lokalitě naproti nemocnici. Má mít sto lůžek, klienti budou bydlet v jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích, celá budova bude bezbariérová. Město na domov šetří na speciálním účtu. Mimo jiné jdou na konto peníze z pokut vybraných na úsekovém měření, za minulý rok šlo o částku zhruba 11 milionů korun.