„V časech, kdy neřádí covid, využívá MHD řada seniorů na cesty na nákup a k lékaři, stejně tak je oblíbený mezi školáky. Starý autobus byl na konci životnosti, a když už bylo nutné pořídit náhradu, chtěli jsme cestujícím poskytnout komfort odpovídající 21. století. Autobus má nízký profil pro snazší nástup i výstup starších lidí i maminek s kočárky, řadu bezpečnostních prvků, pohodlné sedačky, vytápění, klimatizaci a další výbavu,“ přiblížil místostarosta Litomyšle Radomil Kašpar.

Společnost Zlatovánek za nákup vozu dala 3,3 milionu korun. Pokud by do čtyř let došlo z jakéhokoliv důvodu ke zrušení MHD v Litomyšli, společnost musí městu poměrnou část z dotace vrátit. Do nového autobusu se vejde 24 sedících, vozíčkář a deset míst je na stání. Jedním z požadavků města byla ekologičnost provozu. Po prozkoumání možností pohonů na CNG a elektrobusů provozovatel MHD v souladu s názorem radnice vybral vozidlo s dieselovým pohonem, které splňuje nové ekologické normy. Město ročně dotuje provoz MHD částkou 900 tisíc korun.