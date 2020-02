V roce 2020 si v Litomyšli připomenou hned několik významných výročí.

Uplynulo 200 let od narození Boženy Němcové, je to 235 let od narození M. D. Rettigové a 100 let od narození Stanislava Podhrázského. Připomínají si 300 let od úmrtí G. B. Alliprandiho nebo 90 let od úmrtí Aloise Jiráska.