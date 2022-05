Do Litomyšle má dorazit celá vláda a Evropská komise v čele s předsedkyní Ursulou von der Leyenovou. Politici by měli přiletět do Pardubic a odtud přejet do Litomyšle. Hlavní summit českého předsednictví se však bude konat na Pražském hradě.

Zasedání v Litomyšli se neuskuteční náhodou. „Psali jsme dopisy na vládu a říkali jsme, proč dělat všechno jenom v Praze, a že jsme připraveni hostit velká setkání. Pozvali mě na úřad vlády, to bylo ještě za Andreje Babiše, a řekli, že se uvidí po volbách. Nahrálo nám i to, že volby vyhrála koalice,“ řekl starosta Litomyšle Daniel Brýdl.

KONCERT PRO EVROPU

Petr Fiala do regionu jezdí a navíc předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová je rodačka z Litomyšle. „Významnou roli sehrála i Smetanova Litomyšl a Česká filharmonie, která tady 1. července hraje a má na programu Koncert pro Evropu,“ dodal Brýdl.

Přípravy na setkání politiků z celé Evropy, které zahrnují i přísná bezpečnostní opatření, startují už nyní.„V úterý máme velkou schůzku, kde budou zástupci úřadu vlády, policie a dalších institucí, a budeme řešit praktické věci,“ zmínil Brýdl.

Město chce ukázat, že evropské dotace umí dobře využít. „Jestli se Česko má chlubit, jak se dobře utrácely evropské peníze, Litomyšl je tím správným příkladem. Z evropských dotací jsme udělali zámecké návrší, opravilo se regionální muzeum, postavil se krytý bazén,“ podotkl starosta.

Spojitost Litomyšle a českého předsednictví v Evropské unii není nic nového. Pro předsednictví v roce 2009 vytvořil logo litomyšlský grafik Tomáš Pakosta. „ Jde o princip založený na kódech. Každý stát má nějaký mezinárodní kód. Ten jsem spojil s barvou vlajky,“ popisoval logo po vítězství v mezinárodní soutěži Pakosta. Další rok se v Litomyšli předávalo předsednictví Švédsku.

SETKÁNÍ PREZIDENTŮ

I se setkáními vrcholných politiků má město zkušenosti. Na pozvání prezidenta Václava Havla se v Litomyšli v dubnu roku 1994 sešli středoevropští prezidenti Michal Kováč, Milan Kučan, Árpád Göncz, Richard von Weizsäcker, Thomas Klestil a Lech Walesa. Prezidenti se setkali na neformálním fóru a tehdy vznikla tradice, která stále trvá. „Dnes už se prezidentů schází víc, až sedmnáct. Celé tradici se říká Litomyšlský kruh,“ řekl před časem Jan Pikna ze Smetanovy Litomyšle. V roce 1995 pak do města přijel španělský král Juan Carlos s chotí.