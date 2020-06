Autobus s dírou v Klášterních zahradách, sochy Aleše Veselého po celém městě. To je jen zlomek moderního umění, které dosud obyvatelé Litomyšle zažili. Letošní Smetanova výtvarná Litomyšl určitě nabídne další bouřlivé diskuze o umění.

Kvůli koronaviru je festival posunutý na červenec. To mu ale na zajímavosti neubere. Litomyšlané a turisté se mají na co těšit. „Smetanova výtvarná Litomyšl nabídne jako hlavní výstavu umění, které chceme instalovat ve veřejném prostoru. Rozmístíme dvanáct uměleckých děl po Litomyšli. Díla určitě vyvolají diskuzi. Původně jsme říkali, že by to měla být díla, která budou hladit, ale úplně to tak nebude. Některá budou opravdu provokativní,“ uvedl místostarosta Litomyšle Radomil Kašpar.

Podobu jednotlivých uměleckých instalací město zatím tají. Výstava se uskuteční od července do října. Své objekty v ulicích města vystaví dvanáct českých autorů. „Nebudou to sochy v klasickém výtvarném pojetí. Půjde o instalace v exteriéru města. Třeba Vladimír 518 bude promítat na zeď zámku variaci na díla Zdeňka Sýkory. Dalším objektem je nabourané auto na kruhovém objezdu,“ řekla Martina Zuzaňáková, ředitelka Městské galerie v Litomyšli.

Dvanáct umělců

Lidé ve městě uvidí výtvory Veroniky Bromové, Martina Daška, Jiřího Davida, Jana Haubelta, Anny Hulačové, Matyáše Chocholy, Ladislava Jezbery, Richarda Loskota, Petra Kvíčaly, Jiřího Kovandy, Kateřiny Vincourové a Vladimíra 518. Originální instalace se objeví na kruhovém objezdu na pětatřicítce, na zámeckém návrší, v uličkách, v Klášterních zahradách nebo před gymnáziem. V piaristickém chrámu se chystá promítání videoartu do kopule. „Místa jsou vytipovaná z doby, kdy tady vystavoval Aleš Veselý. Tehdy je vybíral architekt Josef Pleskot a některá místa se zopakují, protože jsou dokonalá. K zámku nás teď asi nepustí, ale zajímavá instalace bude před piaristickým chrámem,“ podotkl Kašpar.

V minulosti vyvolalo moderní umění v Litomyšli ostré diskuze. Toho se ale letos na radnici nebojí. „To je umění. Kdyby se jedna věc líbila všem, tak si ji každý koupí. Za Veselého jsme sklidili pochvalu a byla to největší porevoluční výstava v exteriéru. Věřím, že budeme čelit kritice, ale nestojí nás to skoro nic. To je pozitivní odpověď na to, až nám budou lidi nadávat,“ dodal starosta Daniel Brýdl.

Městská galerie získala na výstavu dotaci z Ministerstva kultury a projekt podpoří i nadace Bohemian Heritage Fund a další sponzoři. „I kontroverze a ukazování umění může přilákat návštěvníky, kteří dají vydělat místním podnikatelům,“ uzavřel Brýdl.