"Pokud by se nám do 1. ledna 2023 podařilo vrátit Litomyšli status desetitisícového města, mohli bychom o dotaci zažádat a v případě úspěchu by se občané i zaměstnanci knihovny mohli těšit na prostředí odpovídající 21. století. Za každého občana s trvalým pobytem v Litomyšli také město dostává určité finance v rámci rozpočtového určení daní," uvedl starosta Litomyšle Daniel Brýdl. Vedení města navíc pro své občany s trvalým pobytem v novém roce chystá mnohem širší bonusový program. Do deseti tisíc přitom Litomyšli chybí jen asi šest desítek občanů. "Je znát, že se na počtu obyvatel odrazila covidová pandemie, kdy vzrostl počet úmrtí," podotkl Brýdl.

Zastupitelstvo ve čtvrtek schválilo návrh rozpočtu města na rok 2023. Litomyšl totiž, na rozdíl od ostatních měst, svůj rozpočet na nový kalendářní rok schvaluje už v průběhu prosince. "V novém roce tak nepracuje v rozpočtovém provizoriu, ale je schopná financování svých předem schválených projektů už od 1. ledna. V průběhu února pak předběžně schválený rozpočet zastupitelé zpřesní a určí potřebné finanční prostředky pro konkrétní investiční záměry," dodala mluvčí města Anna Doubravová.