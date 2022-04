Posoudit ho ale musí ministerstvo dopravy. Již několik let se radnice zabývá možností vybudovat kruhovou křižovatku v místech, kde silnice I/35 u výjezdu na Svitavy vede v těsné blízkosti průmyslové zóny. Nový kruhový objezd by měl zklidnit dopravu a zvýšit bezpečnost při odbočování vlevo směrem ze zóny do města.