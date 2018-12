Litomyšl chce koupit vilu Klára za jednu korunu

Litomyšl – Netěsnící okna, zima… To je minulost. Pacienti opustili tento týden léčebnu dlouhodobě nemocných ve vile Klára a přestěhovali se do areálu nemocnice. O stěhování léčebny se hovořilo několik let. Otazník visí nad tím, co bude s historickou vilou dál.

„Měli jsme na Kláře babičku a podmínky byly hrozné. V zimě táhlo kolem starých oken. Konečně budou mít pacienti důstojné podmínky,“ konstatovala Věra z vesnice u Litomyšle. Nově sídlí léčebna dlouhodobě nemocných v pavilonu interního oddělení Litomyšlské nemocnice. „Rekonstrukce oddělení probíhala tak, aby mohl být zachován stejný počet lůžek. Nakonec však došlo z důvodu většího komfortu pro pacienty a také lepšího obslužného prostoru pro personál ke snížení kapacity oddělení o jedno lůžko,“ informovala Zdenka Fenclová, náměstkyně pro ošetřovatelskou péči v Litomyšlské nemocnici, a dodala: „Přestěhováním nedošlo jen ke zvýšení komfortu na obou stranách, ale také k úspoře financí, které vynakládáme na převoz prádla, stravy a materiálu mezi vilou a nemocnicí.“



Pacienti léčebny jsou v novém a lepším prostředí. Ale jaký bude další osud vily Klára? Budova patří Pardubickému kraji. „Aktuálně jak nemocnice, tak i Pardubický kraj otázku budoucí potřeby právě vyhodnocují. O budoucím vlastním využití ještě rozhodnuto nebylo. Prodej tohoto objektu kraj tedy v krátkodobém horizontu prozatím nechystá,“ sdělil včera krajský radní pro zdravotnictví Ladislav Valtr. Co s Klárou? O historicky cennou vilu Klára, která patří Pardubickému kraji, má zájem město Litomyšl. Chtělo by v ní ponechat nabídku sociálních služeb. „Ze stěhování LDN mám kvůli klientům a jejich rodinám velkou radost. V areálu nemocnice na ně čekají lepší a nově vybavené prostory. Co se týká vily Klára, tak o ni město stojí, nicméně vzhledem k jejímu stavu a nutným opravám preferujeme možnost, aby nám ji Pardubický kraj prodal například za jednu korunu. My bychom následně, třeba i ve spolupráci se soukromým sektorem, budovu opravili. Chceme, aby Litomyšlané našli i v budoucnu ve vile Klára sociální služby,“ sdělil starosta Daniel Brýdl. Šíří se fámy V Litomyšli se o vile Klára šíří různé fámy. Nechybí verze o přestavbě na luxusní hotel. „Za město toto mohu vyvrátit, nicméně v současné době jde o majetek Pardubického kraje, který bude o osudu vily do budoucna rozhodovat,“ dodal starosta. Není vyloučené, že se do vily přestěhují pacienti z nemocnice následné péče v Moravské Třebové, kde je nemocnice v nájmu a hrozí prodej stávající budovy. Aby se pacienti moravskotřebovské nemocnice ze dne na den neocitli na ulici, má kraj údajně připravený krizový scénář. „Pozastavili jsme prodej vily Klára v Litomyšli, abychom měli rezervní kapacitu pro případ, že bychom se nedohodli s vlastníky a oni nám dali výpověď,“ vysvětlil před časem hejtman Martin Netolický. Podle hejtmana je nepředstavitelné, že by Pardubický kraj o lůžkovou kapacitu v moravskotřebovské nemocnici přišel. Stěhování pacientů z Moravské Třebové do Litomyšle hejtman jako ideální nevidí, byť by šlo jen o dočasné řešení po dobu trvání stavby nové nemocnice. ČTĚTE TAKÉ: Mění se jízdní řády, jinak pojede i MHD ve Třebové

