Výjezd z průmyslové zóny na okraji Litomyšle směrem na Svitavy je zejména v dopravní špičce velký problém. Lidé proto požadovali posun úsekového měření. Roky je také hotový projekt na stavbu kruhového objezdu. Zdá se ale, že ani jedno nakonec nebude možné udělat.

„Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) se stále stavbou kruhového objezdu zabývá. Vypadá to, že nedopadne, musel by se udělat mimo jiné další výkup pozemků. Ředitelství nicméně zadalo dopravně-inženýrské posouzení uvažované stavby a výsledky expertního posudku by měly být hotové letos na jaře,“ uvedl starosta Litomyšle Daniel Brýdl.

Otázkou také je, zda by nový kruhový objezd nezpomalil auta jedoucí z Litomyšle ven směrem na Svitavy a nezpůsobil tak na průtahu kolony. „Kruhový objezd je nesmysl. Stačilo by posunout úsekové měření. Jezdím do průmyslové zóny a vyjet na pětatřicítku je fakt problém. Je jen otázkou času, kdy se na křižovatce stane nehoda,“ řekl Pavel Dvořák.

Jenže ani posun radarů úsekového měření se dopravním expertům nelíbí. „Chtěli jsme posunout úsekové měření, ale u dopravky nám to neprošlo,“ podotkl Brýdl. Vedení města o vybudování kruhového objezdu v průmyslové zóně stojí proto, že má zklidnit dopravu a zvýšit bezpečnost při odbočování vlevo směrem z areálu do města. Křižovatku by ale musel zaplatit stát, protože jde o komunikaci první třídy, která spadá pod ŘSD.

LIDL BUDE

Jistá je ale stavba kruhového objezdu na silnici I/35 při příjezdu do Litomyšle od Vysokého Mýta. Vznikne místo stávající křižovatky u Vertexu. „Stavba okružní křižovatky je jednou z podmínek pro vybudování nového obchodního domu Lidl v Litomyšli. Na jaře má investor začít v areálu Perštýna bourat a stavět. Kruhový objezd i supermarket mají být hotové ještě v letošním roce,“ dodal starosta.

Před lety se hovořilo v Litomyšli i o stavbě kruhového objezdu místo světelné křižovatky. Tento projekt je ale zřejmě už u ledu. Kruhový objezd by totiž musel být kvůli velkému provozu hodně široký a kvůli tomu, že v místě je most a řeka, tak by se tam podle odborníků nevešel. Bývalý starosta Michal Kortyš přitom ale před lety měl jasno. „Kruhový objezd v tomto místě zajistí plynulost provozu. Slyšeli jsme názory, že místo světelné křižovatky nepůjde postavit, protože je silnice na mostě. Máme ale dokázané, že objezd se tam vejde,“ tvrdil v minulosti Kortyš.

Situace se ale změnila a místo toho Litomyšl investuje tři miliony korun do světelné křižovatky, kterou s novou technologií změní na tzv. chytrou. Díky systému dynamického řízení bude délka světelných signálů závislá na počtu projíždějících aut.