O bezbariérovém nadchodu se v Litomyšli hovoří roky. Dostat se z centra na polikliniku nebo radnici je zejména pro starší lidi nebo maminky s kočárky problém. Navíc stávající nadchod starý více než čtyřicet let je v havarijním stavu.

V květnu Litomyšl získala státní dotaci na nový nadchod. Stavba začne příští rok, ale nejdříve přijde demolice stávajícího nadchodu. „Po letech příprav budeme moci v roce 2022 konečně zahájit stavbu. Prostá rekonstrukce starého nadchodu by přišla na hodně peněz, takže i proto jsme se rozhodli vybudovat úplně nový. Bude vybaven výtahem, což přivítají nejen senioři, ale i všichni, kteří potřebují navštívit polikliniku nebo úřad. Vytvoří se tak bezbariérové spojení centra města, po kterém zvláště starší spoluobčané volali,“ popsal místostarosta Litomyšle Radomil Kašpar.

Město ale nečekalo jen na dotaci. K přípravám stavby patřila i jednání s majiteli okolních domů, kterých se demolice a stavba dotkne. „Máme za sebou složitou debatu s majiteli okolních domů, kteří museli schválit demoliční výměr. Domluvili jsme se i za cenu ústupků z naší strany a našli jsme řešení,“ podotkl starosta Daniel Brýdl.

Během výstavby ale musí s omezením počítat i ostatní lidé. Šest až deset měsíců nebude možné používat nadchod u polikliniky. Lidé tak budou muset o kousek dál na nadchod u Smetanova domu nebo do podchodu u supermarketu Albert.

Nový nadchod bude mít schody a výtah, počítá se i s vybudováním osvětlení a malé vyhlídky, odkud budou moci lidé z výšky pozorovat historické jádro Litomyšle. Podobu nové, subtilnější konstrukce schválili památkáři. „Budeme se snažit eliminovat provozní hluk a světelný smog, proto již teď řešíme provozní dobu výtahu. Zatím to vypadá, že bude jezdit od brzkých ranních hodin do osmi nebo devíti hodin večer, protože přes noc by ho využívalo jen minimum občanů,“ dodal Brýdl.

Nová bezbariérová stavba nad průtahem města má podle projektové dokumentace stát 43 milionů korun, dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury může být až 32 milionů korun. Stavba má začít příští rok na jaře a do zimy by mělo být hotovo. Vedení Litomyšle v současné době jedná s Ředitelstvím silnic a dálnic o zkrácení doby, po kterou nebude nadchod k dispozici veřejnosti. Kvůli demolici starého a výstavbě nového se dočasně zabere minimálně jeden pruh pětatřicítky v místě stavby, která by měla trvat až 10 měsíců.

„Požádáme ředitelství, aby bylo možné na nějakou dobu zabrat ne jeden ale dva pruhy silnice I/35, aby se zkrátila stavba třeba o tři měsíce. Uvidíme, zda to bude možné, aby byla zase zachována průjezdnost městem,“ uzavřel starosta.

Oprava čeká v dohledné době i druhý nadchod nad průtahem města u Smetanova domu.