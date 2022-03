Vedení družstva se snaží lidi uklidnit. „Stavebně se jedná o jeden lodní kontejner a příslušenství, které naváže na stávající technologie. Rozhodně nejde o zvýšení výrobních kapacit. Bioplynová stanice splňuje veškeré bezpečnostní i legislativní požadavky k vydání stavebního povolení,“ řekl Jan Pechanec, ředitel Zemědělského družstva chovatelů a pěstitelů v Litomyšli.

Bioplynová stanice bude schopna zásobovat až 2300 domácností obnovitelnou elektrickou energií nebo 830 domácností obnovitelným biometanem.A kravín se rozhodně neruší, zůstává tam, kde je nyní. „Bioplynová stanice tvoří hnojnou koncovku pro stáje skotu. Ke svému provozu využívá kejdu, hnůj a nestandardní krmení od chovu skotu. Nyní se v areálu družstva nachází přes 600 kusů dobytka,“ vysvětlil Pechanec.

Obavy z nárůstu zápachu

Lidé z blízkosti družstva si už delší dobu stěžují na zápach a nyní mají obavy, že bude ještě větší. „Někdy je to fakt síla. Nemůžeme ani vyvětrat. Chápeme, že je to zemědělský provoz, ale jen aby to nebylo ještě horší,“ řekl Pavel z Litomyšle.

Zápachu se ale lidé podle zemědělců nemusí bát. „Zápach není produkován bioplynovou stanicí, ale stájemi chovu skotu. A navíc právě bioplynová stanice velkou měrou snižuje zápach, protože zpracovává kejdu nebo hnůj a mění je na metan,“ dodal ředitel družstva.

Na radnici už několikrát stížnosti na zápach řešili. Ale vždy se ukázalo, že vše je vlastně v pořádku. „Od zprovoznění stávající bioplynové stanice odbor životního prostředí v několika málo případech řešil stížnost na zápach. Vždy se ukázalo, že byl způsoben vlivem hnojení zemědělských pozemků. Jednou jsme řešili stížnost ohledně hluku, ale šlo o provoz čerpadla Českého zahrádkářského svazu,“ sdělil starosta Daniel Brýdl.

Součástí projektu je i stavba čerpací stanice na stlačený zemní plyn (CNG) v zemědělském areálu v Dolním Újezdu. Díky stanici bude družstvo vyrobený biometan používat k pohonu svých vozidel a zároveň ho nabídne i veřejnosti. Celou investici za více než 50 milionů korun zrealizují společnosti Hutira – Brno a Hutira green gas.

„Podobné realizace včetně instalace bezobslužné a plně automatizované CNG stanice v České republice zatím prakticky neexistují. Technologie vtláčení do VTL plynovodu je naším unikátním řešením. Čištění bioplynu zajišťuje dodavatelská společnost,“ popsala Monika Zitterbartová, výkonná ředitelka společnosti Hutira green gas.

Družstvo v Litomyšli čerpá na moderní technologii dotace z Evropské unie a ministerstva průmyslu a obchodu.