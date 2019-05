V okolí Litomyšle, Vysokého Mýta a Poličky se nachází 25 pozorovacích vrtů, kterými odborníci hlídají kvalitu podzemní vody. Kvalitní pitná voda je ale v ohrožení. „V 70. a 80. letech vybudoval státní podnik monitorovací systém. Známe historii vody, ale podnik zanikl a vrty se nacházejí na soukromých pozemcích. Jsou stále využívané, ale chátrají. Jsou v havarijním stavu a mohou být časovanou bombou. Je tu několik vrstev vody, systém je všechny propojuje. Teď, když začíná být zničený, hrozí, že se vrstvy propojí a ta nejvyšší plná dusičnanů se spojí se spodní. To by bylo velmi špatné,“ vysvětluje litomyšlský starosta Daniel Brýdl.

Zástupci kraje, Litomyšle, Mýta i Poličky jednají o opravách. Pardubický kraj již vyčlenil peníze na prověření stavu všech 25 vrtů. „Udělá se kontrola, pošleme k vrtům kamery a díky nim zjistíme reálný stav. Navíc budeme tlačit, aby si stát převzal vrty zpátky,“ dodal Daniel Brýdl.

Nový rybník

Miliony korun dalo město do obnovy vodních ploch a hodlá v tom pokračovat. Chce využít dotace ministerstva zemědělství, které plánuje dávat na rekonstrukce, odbahnění a vybudování rybníků půl miliardy ročně. „Připravujeme revitalizaci Panských rybníků v Budislavi,“ řekl místostarosta Radomil Kašpar s tím, že práce začnou v zimě roku 2020. Revitalizace rybníků přijde na čtyři miliony korun. Město dá ze svého rozpočtu půl milionu a zbytek má zajistit dotace z Evropské unie a od státu. Navíc Litomyšl chystá vybudování nového rybníku u Nedošína.

Oslabené stromy

Plánů, jak udržet vodu, mají v Litomyšli mnohem více. „Největší následky sucha vidíme na Černé hoře, kde oslabené smrky napadl kůrovec a museli jsme je vykácet. Voda je potřeba a musím se suchem bojovat. Z městských objektů budeme stahovat vodu do retenčních nádrží a dále ji využívat. Začneme s tím na zimním stadionu a městské sportovní hale. Přihlásili jsme se k replikaci celoplošné zádrže vody, a to podle modelu Zdoňov. Spolek Živá voda má software, který ukáže, kde všude může být voda zadržena,“ přibližuje možnosti starosta Daniel Brýdl.

Udržení vody řeší také v souvislosti s přípravou nových parkovacích míst v Litomyšli. „Místa chceme do budoucna dělat vsakovací. Jednali jsme s architekty a technologicky je to možné, už to využívají v Německu. Existuje několik možností, je speciální dlažba s póry, kterými voda proteče. A pod tím je podloží, kterým jde voda dál,“ podotkl starosta.

V minulosti Litomyšl investovala miliony korun do obnovy rybníků Nový a Střední na Budislavi. V okolí vzniklo i několik tůní. Také u obce Višňáry byl před lety postaven nový rybník a dvě biotopové tůně za 3,5 milionu korun. Drobné objekty k zadržení vody vznikly i v lesích u Strakova.