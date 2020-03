Premiér Andrej Babiš není v Litomyšli zrovna vítaným hostem. Jeho návštěvu odmítl již minulý rok na jaře starosta Daniel Brýdl, když chtěl premiér přijet na Gastroslavnosti Magdaleny Dobromily Rettigové. Lidé tehdy hrozili protesty.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Martin Divíšek

Druhý pokus

Andrej Babiš se ovšem chystá do Litomyšle i letos. Tentokrát zřejmě jednání s městem dopadnou. „Oslovil nás poslanec Martin Kolovratník, že by do našeho regionu měl přijet premiér Andrej Babiš a také ministr Karel Havlíček. Původně se měla schůzka uskutečnit již 27. února, ale byla zrušena ze strany pana premiéra, respektive byla posunuta na neurčito,“ sdělil litomyšlský starosta Daniel Brýdl.