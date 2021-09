Zlatý erb za webové stránky dostaly Svitavy, Krouna a Litomyšl. Internet je v dnešní době pro obce a města důležitý a přehledný web uvítají nejen turisté.

Zlatý erb | Foto: Deník

„Poskytovat občanům možnost využívat internet a ostatní elektronická média vidím jako klíčový krok k rozvoji kvality života ve městech a obcích, a to nejen v našem kraji. Účast v soutěži ukazuje, že se obce i města snaží rozvíjet a být občanům co nejblíže,“ uvedl radní pro cestovní ruch a informatiku Alexandr Krejčíř. Porota soutěže Zlatý erb hodnotila nejen celkový dojem, design a přehlednost webových stránek, ale také to, zda stránky obsahují všechny povinně zveřejňované informace. Posuzovala i informační hodnoty, inovativnosti, užitečnosti nebo jestli se weby zobrazují správně na mobilních zařízeních.