Litomyšl a Kladruby jsou díky UNESCO ve světové lize. Zaujaly i Forbes z Francie

Zahraniční turisté v době covidové pandemie Pardubickému kraji chybí. Zatímco vloni v Litomyšli cizinci dovolenou téměř netrávili, letos se situace zlepšila a do regionu přijeli i novináři z Francie. Francouzský magazín Forbes následně pozval své čtenáře do Litomyšle a také do Kladrub nad Labem.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Novináři z francouzského Forbesu pozvali čtenáře do Litomyšle. | Foto: Pardubický kraj

Destinační společnost Východní Čechy uspořádala s kolegy z Dolnoslezské turistické organizace poznávací cestu pro francouzské novináře po památkách UNESCO. V Pardubickém kraji novináři navštívili Národní hřebčín Kladruby nad Labem a státní zámek v Litomyšli. V Polsku obdivovali papírnu v lázeňském městě Duszniki Zdroj i kostely Míru ve Swidnici a Jaworu. Výsledkem je nyní mimo jiné pět stran propagace těchto památek v zimním speciálu francouzského vydání uznávaného časopisu Forbes. „Taková propagace našich dvou hmotných památek UNESCO je opravdu skvělá a ve výsledku není drahá. Velmi tomu prospěla i spolupráce s přeshraničním Dolnoslezským regionem v Polsku, jehož nádherné památky máme skoro za rohem. Zimní speciál Forbesu ve Francii vychází ve stotisícovém nákladu a zaměřuje se na cílovou skupinu, která je pro náš cestovní ruch velmi zajímavá,“ vysvětlil náměstek hejtmana Pardubického kraje Roman Línek. Šetříme. Kraj zateplí Gymnázium Polička Prestiž pro Litomyšl Přímo pro Litomyšl je to velká prestiž být ve Forbesu, i když úplně neobvyklé to není. "Existence památky UNESCO nás dostala do světové ligy, a tak si nás všímají i zahraniční novináři. Velký smysl mají i presstripy, které pořádá agentura CzechTourism nebo Destinační společnost Východní Čechy ve spolupráci s Českomoravským pomezím. Díky tomu jsme měli možnost představit krásy Litomyšle již desítkám zahraničních novinářů, kteří o nás poté píší v časopisech a na sociálních sítích. Litomyšl si často jako cíl cesty pro novináře vybírají i zahraniční zastoupení agentury CzechTourism," sdělila vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu litomyšlské radnice Michaela Severová. Press tripy neboli výlety pro novináře nejsou náročné na finance, ale spíše na pečlivou organizací. "Je potřeba připravit odborný doprovod a věnovat se i potřebné komunikaci po skončení press tripu. A zcela zásadní je výběr periodik a novinářů. S tím nám v tomto případě pomohl pařížský CzechTourism. Z Forbesu jsme tu měli Yvese Deraie, který byl po celou dobu velmi aktivním a zvídavým účastníkem,“ konstatovala ředitelka Destinační společnosti Východní Čechy Alena Horáková, která účastníky osobně provázela. Dotace vyšly. Svitavská nemocnice si polepší o několik lůžek Zatímco v Litomyšli si Francouzi prohlédli zámecké návrší nebo piaristický chrám, v Kladrubech nad Labem byl pro novináře připravený kočár s dvojspřežím starokladrubáků, který je povozil unikátní krajinou. Viděli plemenné hřebce ve stájích, kočárovnu se vzácnými exponáty i komnaty zámku, kde kdysi pobýval císař Franz Josef s císařovnou Sissi. Při cestě do Litomyšle se navíc zastavili v Pardubicích a prošli si historickou část města od Zelené brány přes Pernštýnské náměstí až k zámku. „Byli nadšeni z renesančního centra města, které bylo do té doby pro ně naprosto neznámé,“ poznamenala Horáková.

