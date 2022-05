Nejdříve to vypadalo, že stavba kruhového objezdu při odbočení do průmyslové zóny není možná, ale nyní je to nadějné. „Chtěli jsme původně posunout úsekové měření, ale u dopravní policie nám to neprošlo,“ podotkl starosta Daniel Brýdl.

Vedení města o vybudování kruhového objezdu v průmyslové zóně stojí proto, že má zklidnit dopravu a zvýšit bezpečnost při odbočování vlevo směrem z areálu do města. Křižovatku by ale musel zaplatit stát, protože jde o komunikaci první třídy, která spadá pod Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). Vedení města záměr v minulosti se zástupci ŘSD projednalo, ti však nejprve uvedli, že pro výstavbu nevidí technický ani bezpečnostní důvod.

„ŘSD ale už zadalo dopravně-inženýrské posouzení stavby a výsledky expertního posudku budou řešit úředníci z Ministerstva dopravy, kteří rozhodnou, zda se v Litomyšli kruhová křižovatka vybuduje,“ popsal mluvčí města Michele Vojáček.

Přestavbu současného křížení ve tvaru písmene T už schválila Centrální komise Ministerstva dopravy. Příprava tak pokračuje.

„Křižovatka je místem, kudy projíždí téměř 30 tisíc aut denně. Už v minulosti na mnoha místech pomohly kruhové křižovatky s plynulostí a bezpečností provozu. V Průmyslové ulici v Litomyšli navíc Pardubický kraj připravuje výstavbu nové základny zdravotnické záchranné služby,“ uvedl náměstek hejtmana zodpovědný za dopravu Michal Kortyš.

Dokumentaci Ministerstvo dopravy zhotoví podle litomyšlské radnice, která preferovala výstavbu okružní křižovatky se třemi rameny a dvěma jízdními pruhy na vjezdu i výjezdu v hlavním směru silnice I/35. Do budoucna ovšem bude možné udělat i čtvrté rameno. Pokud vše půjde podle plánu, řidiči by po novém objezdu měli jezdit od roku 2025.

Nejde však o jediné rizikové místo v Litomyšli na silnici I/35. Kritické je i odbočení do Nedošína, Lánů nebo k prodejně aut na okraji města ve směru od Vysokého Mýta. I tady by pomohl kruhový objezd. „V současné době máme připravenou projektovou dokumentaci a doufám, že i zde dojde k přestavbě. Rozhodně by to prospělo plynulosti a bezpečnosti provozu. V této chvíli je v plánu alespoň stavba odbočovacích pruhů pro bezpečný vjezd a výjezd pro Auto Hlaváček a obyvatele žijících v této části Nedošína. K úpravám má dojít letos,“ dodal Kortyš.

O lepší plynulost provozu se Litomyšl snaží roky. „Už jako starosta města Litomyšl jsem usiloval o to, aby se obě křižovatky změnily, a nyní se obyvatelé města i ti, kteří jen projíždějí, dočkají,“ dodal Kortyš.

Jisté je, že sedmý kruhový objezd místo velké světelné křižovatky na I/35 nevznikne. Hlavní tah vede na mostě a až bude hotová dálnice D35, provoz se výrazně zklidní.