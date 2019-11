Oslavy 30. výročí sametové revoluce vyvrcholily v Litomyšli 17. listopadu krátce po 17. hodině odhalením náměstí Václava Havla na zámeckém návrší.

17. listopad v Litomyšli - Musica Krakela. | Video: Deník/ Iveta Nádvorníková

Starosta Daniel Brýdl ve svém projevu zavzpomínal na to, že již před několika lety společně s dalšími Litomyšlany navrhoval přejmenování části zámeckého návrší na náměstí Václava Havla. „Díky citlivé úpravě, navržené architektem Josefem Pleskotem, nám v samém historickém centru města vzniklo náměstí, které nemělo jméno. Samozřejmě mohlo být pojmenováno po mnohých historických osobnostech, ale podle našeho názoru je jeden člověk, kterého jsme měli tu čest zažít, a jenž si to opravdu zaslouží - dramatik, disident, první český prezident Václav Havel,“ uvedl v úvodu happeningu Daniel Brýdl. Na závěr svého projevu stylizovaného jako dopis Václavu Havlovi dodal: „My Vám, vážený pane prezidente, upřímně a z celého srdce děkujeme za vše, co jste pro nás udělal. Dodnes jste pro nás vzorem a slibujeme, že nikdy nekončící boj za dodržování lidských práv, za svobodu a demokracii, nevzdáme. Že budeme chodit k volbám, budeme se aktivně zajímat o věci kolem nás, budeme hrdi na místo, kde žijeme. Dnes již totiž víme, že jenom slavit nestačí.“