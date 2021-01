Souběžně s výstavbou nové nemocnice v Moravské Třebové začne na jaře také rekonstrukce Svitavské ulice. Kromě nové vozovky dojde k obnově zeleně, opravě kanalizace, vodovodu a dalším úpravám. Právě obnova zeleně je ale trnem v oku místních lidí. Poukazují na úplně zbytečné kácení aleje.

Kácení lípy v havarijním stavu ve Svitavské ulici naproti hospodě U Komína vloni v prosinci. | Foto: Václav Dokoupil

Plošné kácení vzrostlých stromů vadí obyvatelům Svitavské ulice. „ Přestože v generelu zeleně je uvedeno, že některé stromy jsou již ve špatném stavu a mají být postupně nahrazovány, rozhodlo se město k tomuto nevratnému nešetrnému zásahu. Samozřejmě, že staré stromy je třeba postupně nahrazovat novými, ale to se dá dělat postupně každý rok tak, aby alej a její funkce zůstala zachována. Jedna z nejkrásnějších dominant Moravské Třebové bude nenávratně zničena,“ míní Martin Jílek z Moravské Třebové, který bydlí právě ve Svitavské ulici. Vadí mu, že než stromy dorostou, potrvá to dobrých 20 let. „Městské aglomerace se v létě přehřívají a tvoří tepelné ostrovy s teplotou kolem 40 stupňů. Jedinou skutečnou obranou jsou jen vzrostlé stromy. Kdo se v létě prochází po Svitavské ulici, ví, jaký je to rozdíl proti vyprahlým ulicím bez stromů,“ dodává Jílek.