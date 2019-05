„Nechceme být pokusní králíci. Máme tady krásnou přírodu, vodní zdroj, nechceme o to přijít,“ zaznělo ve středu na setkání investora s veřejností, které se konalo v kulturáku v Čisté. Se záměrem výstavby areálu termické depolymerizace starých pneumatik v Pohodlí se přišly seznámit desítky lidí. Mají strach, že v jejich okolí vznikne fabrika, která bude hlučná a zapáchající. Neskrývají ani obavy o podzemní vodu.

„Podle odborníků je taková stavba ekologicky náročná. Máme strach, aby tam nebylo něco, čeho budeme jednou litovat,“ řekl Milan Sejkora z Pohodlí. Pochybnosti má většina lidí z dotčených obcí Pohodlí, Čistá a Nová Ves. Projekt je svého druhu ojedinělý a nikde v republice nebyl dosud realizován. Podobná technologie na likvidaci plastů se dokončuje ve Velkých Pavlovicích.

Investor Rajmund Pavla si stojí za svým, že jeho areál nebude obtěžovat obyvatele v obcích ani hlukem, ani zápachem. „Akorát tam jsou plynové turbíny, kde se bude spalovat plyn, což lze přirovnat k větší kotelně. Ale emisní limity jsou pod normou a denně tam projede maximálně osm aut,“ vysvětloval Rajmund Pavla, předseda představenstva společnosti Lamione SE z Brna, jež odkoupila část areálu Českých radiokomunikací už před třemi lety.

Společnost měla vytipovaných více míst. „U Brna záměr neprošel přes územní plánování. Pohodlí je brownfield, kde využijeme stávající staré budovy. Nemám pocit, že naše technologie by okolí zatěžovala. Když tam někdo postaví větší fabriku, bude to horší,“ řekl Rajmund Pavla.

Osm tisíc tun ročně

Do Pohodlí by měla nákladní auta z několika míst v republice svážet pneumatikovou drť. Ta se bude sušit v bubnové sušičce a následně projde depolymerizační jednotkou. Technologie spočívá v pyrolytickém štěpení bez přístupu kyslíku s využitím pyrolýzního plynu pro výrobu elektrické energie. Výsledkem bude pyrolýzní olej, který se využívá na další zpracování v chemii jako zdroj látek nebo se může přidávat do ropy k výrobě benzínu a speciálních paliv. Ročně by se mělo v Pohodlí „spálit“ osm tisíc tun starých pneumatik.

Úřady souhlasí

Lidé mají ze záměru obavy. „Nejsem úplně přesvědčený, že to bude v pořádku, ale řada obav byla posunuta díky besedě do většího porozumění. Chci využít nabídky a zajet se podívat do reálného provozu a zeptat se lidí, kteří tam žijí, na detaily. Mám rád nové technologie a líbí se mi úvaha o pomoci životnímu prostředí,“ uvedl po jednání Petr Dřínovský, starosta Čisté u Litomyšle. Je připravený zasáhnout do stavebního řízení. „Budeme mít určitě dotazy, podmínky a připomínky,“ dodal starosta.

Schvalování projektu je v plném proudu a investor už usiluje o stavební povolení. Souhlasné stanovisko mu vydal odbor životního prostředí a odbor výstavby v Litomyšli i Pardubický kraj nebo krajská hygienická stanice či hasiči.

Starosta Litomyšle Daniel Brýdl by byl raději, kdyby investor zvolil jinou lokalitu. „Pohodlí už nyní trpí zvýšenou dopravní zátěží. Do činnosti stavebního úřadu jako starosta nemohu a nesmím zasahovat. Navíc podle mých informací nejsme jako město ani účastníkem řízení, protože investor chce stavět v katastru obce Čistá. Pokud by k realizaci projektu mělo opravdu dojít, chceme pohlídat, aby se do budoucna zamezilo případnému navýšení objemu zpracovaného materiálu a jeho skladování neohrožovalo místní obyvatele,“ sdělil Brýdl.

Transparentnost

Pokud získá společnost Lamione SE všechna povolení, spustí v Pohodlí zkušební provoz v září roku 2020. „Zkušební provoz pojede minimálně půl roku. Jsem ochotný všechna měření zveřejňovat na webu, aby lidé vše viděli. Pokud nedodržíme limity, nezbude nám než z Pohodlí odejít,“ řekl investor Pavla, který do technologie vkládá okolo 100 milionů korun.