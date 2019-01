Svitavy – Náklady rostou všude, tedy i za likvidaci odpadů. Radnice ale svoz nezdražují. Rozdíly za obyvatele doplácejí z obecní pokladny.

Obyvatelé Svitav zaplatí letos za svoz komunálu 570 korun jako vloni. „Náklady na transport a uložení na skládku se sice stále zvyšují, ale firma, která se likvidací odpadu zabývá, se rozhodla, že zachová náklady ve stejné výši jako v roce 2013," informoval svitavský starosta David Šimek.

Rozdíl doplatí obce

Náklady na jednoho občana jsou 612 korun. Rozdíl město doplácí z peněz, které dostává za třídění odpadu. Radní by lidem přidali víc, ale z prostředků řeší i odstraňování černých skládek.

Ani v Poličce poplatek za vyvážení popelnic nezvýšili. „Po několika letech nedošlo k meziročnímu navýšení. Obyvatelé zaplatí 528 korun," řekl starosta Poličky Jaroslav Martinů. Také v tomto městě do stejné výše jako ve Svitavách doplácí město schodek z prostředků získaných za třídění odpadu. Naprosto stejně jsou na tom i Litomyšlané. Podle Pavla Jiráně, vedoucího odboru místního hospodářství, lidé zaplatí 528 korun.

Za pětistovku na občana vyvezou popelnice v Moravské Třebové. „Oproti předchozímu roku je to zdražení o dvanáct korun," uvedla Hana Matyášová z odboru majetku. Pět set dají také v Bystrém, či ve Svojanově. „Skutečné náklady za sběr a likvidaci komunálního odpadu byly v předešlém období vyšší. Poplatek na úrovni skutečných nákladů by představoval 634 korun na poplatníka. Nicméně zastupitelé rozhodli poplatek nezvyšovat," mínil Miloslav Sejkora, starosta Bystrého. V katastru města mají řízenou skládku. Představuje určitou zátěž, ale přináší i výhody pro občany a příjmy do obecního rozpočtu. „Druhým důvodem je ještě více podpořit a motivovat občany k co nejefektivnějšímu třídění komunálního odpadu a využití sběru druhotných surovin," vysvětlil bysterský starosta.

Náklady rostou všude, tedy i v městysi pod historickým hradem. Obec přesto obyvatele a chalupáře nezatěžuje. „Rozdíl doplácíme z rozpočtu. Snažíme se udržet cenu a dostupnost svozu a likvidace na takové úrovni, abychom předcházeli vzniku nepořádku a černých skládek ve Svojanově," zdůvodnil jeho starosta Josef Gracias.

Slevy za děti

Lidé mají možnost využít také osvobození, které je dané zákonem. Navíc početnější rodiny neplatí za svoz za třetí a další dítě například ve Svitavách, Litomyšli, Moravské Třebové i Bystrém. „Poloviční úlevu od stanoveného poplatku poskytujeme poplatníkům starším osmdesáti let, a to počínaje rokem, ve kterém tento věk dovrší," poznamenala Hana Matyášová.