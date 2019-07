Celkem 53 týmů se na jedné z nejrychlejších drah v lize pokoušelo překonávat rekordy.

Nejvíce se to dařilo v kategorii mužů. Na závod dorazilo i mnoho družstev, která okresní ligu pravidelně nejezdí, a to především z Blanenska. Byl to právě Sychotín A, který se startovním číslem 18 dal první šestnáctku. Ovšem ne tak ledajakou. 16,41 znamenalo nový rekord ligy, kdy byl o 7 setin překonán rekord Širokého Dolu z minulého roku. Zajímavé bylo, že v tomto útoku běžela na postu košaře žena. Jenže to nebylo všechno.

Hned vzápětí běželo Pomezí B, které o jednu setinku stlačilo čas pod sedmnáct vteřin. Hned po nich Zderaz C a opět krásný útok zakončený časem 16,90. To nejlepší mělo ještě přijít. Míchov dokázal ukout v hartmanické výhni další rekord ligy. 16,38 znamenalo nejen fantastický výkon, ale i nejrychlejší útok za sedmnáctiletou historii Okresní ligy Svitavska. Jako jeden z posledních týmů startoval Široký Důl A, který chtěl rekord zpět. Velmi rychlý útok zakončený dalším časem extraligové úrovně 16,52 znamenal v takové konkurenci „až“ třetí místo. Ligu po čtyřech závodech vede Široký Důl A, druhé je Pomezí A a třetí Zderaz C.

I v kategorii žen přijela na závod družstva z Blanenska. Konkrétně Žernovník a Černovice. Na svůj start ale čekaly hasičky až na konec startovního pořadí a jen sledovaly počínání hlavních favoritek ze Svitavska. Bohuňov opět na začátku startovního pole rozjel závod pěkným časem 17,42. Následoval Kamenec A, který se veze na vítězné vlně z minulého závodu a to potvrdil i v Hartmanicích časem 17,40. Hned po něm šla Desná A a další krásnou sedmnáctkou (17,55) děvčata ukázala, co hartmanická dráha dovede. Pak už přišly chvíle blanenských týmů. Nejdříve Černovice o pouhé dvě setinky porazily Kamenec a dostaly se do vedení. Pak se ale na start postavil tým SDH Žernovník. Parádní výkon děvčat znamenal jeden z nejlepších časů okresní ligy, ale především 16,69 a jasné vítězství v závodě. Po čtvrtém závodě vede Kamenec A, druhá jsou děvčata z Bohuňova a třetí Nedvězí.

V kategorii veteránů opět kralovali na domácí dráze borci z Hartmanic, když dokázali dát čas 14,95. Tento čas pak marně stíhali i druzí borci z Desné a třetí Sádek. V této kategorii ligu vedou Hartmanice o větší počet vítězství před Desnou a třetí je Sádek.

Další kolo ligy se koná 13. července v areálu v Sádku.

Jakub Paulíček