Ve Svitavách sice koeficient pro výpočet daně z nemovitosti nezvedli, ale i tak si kvůli vládnímu balíčku lidé musí sáhnout hlouběji do peněženky. „Nás to nezruinuje a stát peníze potřebuje. Počítám, že letos zaplatíme asi o tři stovky navíc,“ řekl Karel Hrubý ze Svitav.

Zastupitelé ve Svitavách se shodli na tom, že koeficient ponechají na hodnotě 2. Města přitom mohou určit hodnotu tohoto koeficientu v rozmezí 1 až 5. „Ve Svitavách držíme dlouhodobě koeficient už asi 15 let na hodnotě 2. Ten zůstává a neměníme ho. Zvyšování koeficientu se musí udělat do 31. října a my jsme čekali na konsolidační balíček. Jedině tím navýšením ze strany vlády se daň lidem zvedne. Na bytě to bude zdražení v řádech stokorun,“ uvedl starosta Svitav David Šimek.

Podívejte se, jak stoupla daň v Pardubicích:

Daň z nemovitosti od letoška stoupla. Kolik letos zaplatí obyvatelé Pardubic?

Nevylučuje však, že příští rok může k úpravám dojít. „Dohodli jsme, že uděláme číselné dopady a probereme s finančním výborem,“ doplnil Šimek.

Lidé si kvůli vládnímu balíčku ve Svitavách tedy připlatí. Kolik to bude? Platí velmi jednoduché pravidlo, čím větší byt nebo dům, tím větší zvýšení. Daň z nemovitosti je totiž závislá na rozloze. Daň z nemovitosti se vypočítává z několika koeficientů, které násobí základní sazbu. Ta navíc v případě budovy obytného typu, mezi které se řadí rodinný dům, bytový dům nebo obytná část zemědělské usedlosti, stoupla za metr čtvereční ze 2 korun na 3,50. Jednou z položek, kterou se základní sazba násobí, je i místní koeficient, které si obce určují samy.

Následně se hodnota násobí ještě koeficientem podle velikosti obce. Poslední cifrou je 2, jelikož Svitavy spadají do kategorie do 25 tisíc obyvatel. Byty, ke kterým patří také pozemek pod plochou bytu (například ve společenství vlastníků bytových jednotek - SVJ) se násobí číslem 1,22 a vznikne výsledná částka.

Pokud máte například ve Svitavách byt o velikosti 80 metrů čtverečních, tak vaše daň bude letos ve výši 1366 korun, tedy o 585 korun více než minulý rok. Když budete mít rodinný dům o výměře 140 metrů, tak tady zaplatíte 2391 korun.

ÚSTÍ JDE OPAČNÝM SMĚREM

Proti proudu šli v Ústí nad Orlicí, kde vloni na podzim zastupitelé rozhodli, že místní koeficient z čísla 2 sníží na 1. Vlastníkům nemovitostí, tedy občanům a firmám působícím v katastru města, přinese snížení daňové zátěže.

„Byl to jednak volební slib a sliby se mají plnit nejen o Vánocích, ale během celého volebního období. Když jsme vyjednávali koalici, upozornili jsme partnery, že je to závazek, přes který nejede vlak. Neměli jsme shodu v koalici, snížení přináší ztrátu. Také když jsme předvolební slib dávali, nevěděli jsme, do jaké situace se Česká republika dostane, jaké dopady bude mít vládní konsolidační balíček na rozpočty měst, přesto jsme v zastupitelstvu našli nadpoloviční většinu,“ vysvětlil starosta Ústí nad Orlicí Petr Hájek.

Dálnice D11 z Poděbrad do Prahy se má postupně rozšířit na šest pruhů

Díky tomu lidé v Ústí nad Orlicí zaplatí za 80metrový byt letos 683 korun, což je o téměř stokorunu méně než v roce 2023. A současně je to polovina toho, co lidé ve Svitavách.

Přiznání daně z nemovitosti, které je nutné podat do konce 31. ledna, se podle odhadu Finanční správy týká jen asi sta tisíce lidí. Přiznání budou muset podat například ti, kteří si v minulém roce pořídili nemovitost, nebo mají v katastru nemovitostí zapsanou nemovitost jako garáž, ale dosud ji přiznávali třeba jako příslušenství k rodinnému domu. Ostatním jejich výši vypočítá finanční úřad a složenky s částkou, kterou budou muset zaplatit, dostanou do schránky přibližně v dubnu. Daň pak budou muset zaplatit do 31. května.

Koeficient ovlivňuje výběr daně z nemovitosti a jeho snížení fakticky znamená propad příjmů města. „Bude nám chybět asi devět milionů korun, ale zase přicházejí peníze za správního řízení za rychlost. Ztráta se částečně kompenzuje. Kdybychom nesnížili daň, tak bychom měli více peněz v rozpočtu, ale paradoxně občan to snížení téměř nepozná. Přichází konsolidační balíček a státní koeficient, lidem zůstane téměř stejná částka, sníží se jen asi o dvacet procent,“ doplnil Hájek.

A jak je to v dalších městech regionu? Koeficient zastupitelé neměnili v Litomyšli, kde je ale vyšší i než ve Svitavách, a to 3. V Moravské Třebové pak přistoupili ke zvýšení jen o tři desetiny.

„Zvýšili jsme ho jen nepatrně z 1,2 na 1,5. Dvojky se spousta z nás bála, že by to bylo už moc. Řádově se lidem daň zvedne jen o pár stovek korun. Je to kosmetická úprava, která přinese městu možná milion nebo dva do rozpočtu navíc,“ sdělil starosta Moravské Třebové Pavel Charvát.

JAK VYPOČÍTAT DAŇ Z BYTU

• Základem daně je výměra podlahové plochy v m2 podle stavu k 1. lednu.

• Výměra se vynásobí koeficientem 1,22, je-li součástí jednotky pozemek přesahující zastavenou plochu nebo je-li jednotkou užíván pozemek ve vlastnictví všech vlastníků jednotek v domě.

• Daňová sazba pro byt jsou 3,50 Kč/m2.

• To se vynásobí koeficientem podle počtu obyvatel, Svitavy mají tento koeficient 2.

• Výsledek se následně vynásobí místním koeficientem, které se obce určují samy. Obce ho mohu zvyšovat ze základní úrovně až na hodnotu 5. Ty se mohou lišit i podle lokality v jednotlivých městech nebo obcích. Místní koeficient lze nejlépe zjistit přímo na příslušných úřadech. Ve Svitavách je tento koeficient 2. - tady změnit své město

Modelový příklad pro byt 50 m2 ve Svitavách

1. Byt 50 m2 v bytovém domě.

2. Základ daně: 50 x 1,22 to je 61 m2

3. Sazba daně: 3,50 Kč/m2 x 2 = 7 Kč/m2

4. Daň = 61 x 7= 427 Kč

5. Doplnění o místní koeficient: Svitavy mají 2

6. 430 x 2 = 854 Kč

7. Celková daň po úpravě místním koeficientem: 860 Kč

Modelové příklady bytů ve Svitavách

Byt: 50 m2 – 854 Kč

Byt 80 m2 – 1 366 Kč

Rodinný dům s jedním nadzemním podlažím a zastavěnou plochou: 140 m2 – 2 391Kč

Modelový příklad pro byt 50 m2 v Ústí nad Orlicí

1. Byt 50 m2 v bytovém domě.

2. Základ daně: 50 x 1,22 to je 61 m2

3. Sazba daně: 3,50 Kč/m2 x 2 = 7 Kč/m2

4. Daň = 61 x 7= 427 Kč

5. Doplnění o místní koeficient: Ústí nad Orlicí má 1

6. 427 x 1 = 427 Kč

7. Celková daň po úpravě místním koeficientem: 427 Kč

Modelové příklady bytů v Ústí nad Orlicí

Byt: 50 m2 – 427 Kč

Byt 80 m2 – 683 Kč

Rodinný dům s jedním nadzemním podlažím a zastavěnou plochou: 140 m2 – 1 196Kč