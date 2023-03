Zhasínání veřejného osvětlení bylo diskutovaným tématem také ve Svitavách. Po peripetiích ale nakonec lampy dál svítí celou noc. Stejně tak se pro nezhasínání rozhodli v Jevíčku nebo Litomyšli.

„Je to nesmyslné a hloupé rozhodnutí, které ohrožuje bezpečnost obyvatel,“ řekl opoziční zastupitel Martin Bárta. Na posledním jednání zastupitelstva proto navrhl rozhodnutí o vypínání veřejného osvětlení zrušit.

„Zvyšuje se riziko nehod a hrozí nárůst kriminality. Úspora pár desítek tisíc korun měsíčně neodpovídá zvýšenému riziku pro občany,“ vysvětlil Bárta. Podle informací z technických služeb činí odhadovaná roční úspora při vypnutém veřejném osvětlení zhruba 825 tisíc korun za rok, což je asi 69 tisíc korun měsíčně.

Radnice by měla podle Bárty spíše využít dotace na úsporné LED osvětlení a fotovoltaické panely. „Zaměstnanci pekáren a další pracovníci, kteří míří na ranní směny nebo dojíždějí za prací, se musí pohybovat ve tmě. To je velmi nebezpečné a je jen otázkou času, než se stane nějaká vážná nehoda nebo dojde k incidentu,“ doplnil třebovský zastupitel Ladislav Weinlich.

Vedení města však nehodlá svoje rozhodnutí měnit a lampy dál zůstanou od půlnoci do čtyř ráno vypnuté. „Noční vypínání jsme řešili na posledním jednání zastupitelstva, ale opatření momentálně zrušené nebude,“ upozornil starosta Moravské Třebové Pavel Charvát.

Vymění sodíkové výbojky

Nicméně připustil, že zhasínání není navždy. Aktuálně totiž chystají výměnu stávajících zdrojů světla za úspornou LED techniku. „Následně bychom mohli postupně od omezení svícení ustoupit. V nejbližších dnech až týdnech vyměníme v historickém centru ve stávajících svítidlech všechny sodíkové výbojky za LED žárovky a okamžitě necháme centrum svítit,“ sdělil Charvát.

Pražská firma Metrolux městu vytipovala zhruba tři stovky svítidel, na jejichž výměnu může Moravská Třebová získat dotaci. Společnost pomůže i s výběrem dodavatele. „Vyčleníme na to v rozpočtu zhruba čtyři miliony korun. Snažíme se to uspíšit, aby výměna dopadla co nejdříve a my mohli následně okamžitě nechat svítit i zbytek města,“ dodal starosta.

