Obchvat Svitav byl přitom v mapách zakreslený už od 60. let. „V roce 1989 jsem nastupoval na městský úřad a už tehdy se mluvilo o tom, že do pěti let má být obchvat hotový. Když se podíváme do archivu, tak z 60. až 70. let jsou tam plány a studie,“ potvrdil svitavský místostarosta Pavel Čížek. Čára se sice během let posunula do jiné lokality, ale hlavní je, že lidé ve městě si oddychli. Tranzitní doprava zmizí z centra a obyvatelé městských částí Lány a Lačnov budou mít klidnější spánek.

„Už jsem ani nevěřil, že se toho dožiju. O obchvatu jsem slyšel už jako malý kluk a konečně je hotový,“ řekl Jiří Novotný. Obchvat Svitav přinese úlevu lidem ve Svitavách i řidičům.