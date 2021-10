"O hlasování do zvláštní přenosné volební schránky v Pardubickém kraji požádalo 22 lidí," informoval mluvčí kraje Dominik Barták. Zájemci o tuto možnost se dopředu hlásili na krajském úřadě. během dneška a soboty je navštíví komise v ochranných oblecích.

Ve 14 hodin se otevřou volební místnosti a začne hlasování do poslanecké sněmovny. Voleb se nemusí zříkat ani lidé, kteří se ocitli kvůli covidu v karanténě nebo izolaci.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.