Lidé si stěžují na nárůst kamionů

Moravská Třebová – Sedmdesát obyvatel ulice J. K. Tyla trápí nárůst počtu kamionů, které jim dnem i nocí projíždějí pod okny. Sepsali kvůli tomu stížnost, kterou před koncem roku předali vedení města.

Ilustrační snímekFoto: Deník

„Ulice patřila do klidnější části města. Nyní nám pod okny jezdí desítky kamionů. Jsme obtěžováni zvýšenou prašností a velkým hlukem. Řidiči kamionů jezdí po rozbité, křivé a úzké silnici velmi rychle. Vozovka není stavěna na takovou zátěž, o čemž svědčí její deformovaný profil, nově objevující se praskliny na domech zapříčiněné narušenou statikou. Obyvatelé si často stěžují, že je budí hluk a citelné otřesy domu,“ stojí ve stížnosti obyvatel.



„Stížnost byla projednána na poradě vedení města. Vzhledem k formě podání a závažnosti věci bylo rozhodnuto o předložení stížnosti k projednání radě města,“ sdělil tiskový mluvčí města Václav Dokoupil. Rada by se stížností měla zabývat v pondělí 22. ledna.



Podle starosty Miloše Izáka však bude obtížné nalézt řešení. „Zatím k tomu neumím nic říct. Je to naprosto neřešitelné. Kamionová doprava je problém všech měst, i našeho,“ vyjádřil se starosta.