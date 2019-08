Voda v Rosničce u Svitav je v pořádku. Loňské potíže, kdy na rybníku Rosnička uhynuly všechny ryby, si vyžádaly zásah, který má podobným problémům do budoucna zabránit.

Rybník Rosnička | Foto: Milan Báča

Byl úspěšný a to potvrzuje fakt, že voda v rybníku je stále čistá a průhledná. Na Rosničku tak míří lidé nejen ze Svitav, ale i z okolních obcí. To je významný rozdíl oproti minulým rokům, kdy byla nevhodná ke koupání již v polovině července. „Pozitivní vliv má na rybník především využití vodních rostlin a aplikace probiotických bakterií. První aplikace bakterií byla provedena v květnu, druhá počátkem srpna,“ uvedl mluvčí města Jiří Johanides. Na rybníku je navíc téměř dvacet plovoucích ostrůvků a přibudou i další. Tím ale aktivita nekončí, momentálně radnice pracuje na instalaci provzdušňovacího zařízení. Na podzim by poté mělo dojít k jednání s rybáři o zarybnění Rosničky.