Lidé se ptají: Kdy skončí žebrání v Poličce?

Polička – Starší pohublá žena zaťuká na okénko u auta a žádá peníze na chleba. Marně. Lidé v Poličce už paní Dolánkovou moc dobře znají. Stejně jako v Litomyšli a Svitavách, kde její žebrání ukončilo teprve vydání vyhlášky.

PLANÉ SLIBY. Paní Dolánková sice dostala vyplacený důchod za několik let a slíbila, že žebrat nebude, ale slovo nedrží. Před pár dny se objevila dvojice v novém autě a žena dál žebrá.Foto: Facebook

„Obtěžovala lidi a dokonce chtěla vybírat parkovné u Billy,“ uvedl tehdy bývalý starosta Litomyšle Michal Kortyš. Svitavským okresem putuje dnes téměř sedmdesátiletá žena od roku 2009.



ZBYTEČNÉ POKUTY

Polička zatím ale vyhlášku nechystá. Místní starosta Jaroslav Martinů se rozhodl, že ženě, která žije se svým synem v autě, pomůže. „Když vydáme vyhlášku, budeme jí dávat pokuty, které stejně nezaplatí. To není řešení,“ míní Jaroslav Martinů.



Málokdo ví, že žebračka je polské národnosti. Zjistili to i radní v Poličce. „Paní Dolánková pracovala v zemědělství v Telecím a má odpracované roky potřebné pro přiznání starobního důchodu. Jenže jí propadl nějaký doklad a měla zhruba dva roky pozastavený důchod. Inicioval jsem jednání na našem sociálním odboru, aby paní naložili a zavezli na polské velvyslanectví do Prahy, kde si obnovila potřebné doklady,“ vysvětluje poličský starosta.



NOVÝ MERCEDES

Po několika měsících dostala žena před čtrnácti dny opět důchod a dokonce vyplacený za roky zpětně. „Byla to slušná částka a snažil jsem se ji přesvědčit, aby peníze dali do ubytování a začali vést normální život. Slíbila, že ukončí žebrání,“ dodává starosta.



Slib ale evidentně nedodržela. Podle místních lidí se před několika dny navíc objevili Dolánkovi ve městě v mercedesu. Starší ženu posílá na žebrotu její syn, který nepracuje a většinou vysedává v autě nebo se prochází se psem. A žena s prosíkem dál obchází lidi na parkovišti u supermarketu.



Byla tam i v sobotu odpoledne po patnácté hodině. Dobrých deset minut si povídala s jednou ženou, která následně sáhla pro drobné do peněženky. Během chvíle jí peníze přinesl i mladík z auta s brněnskou registrační značkou.



Ženu nutí žebrat její nezaměstnaný syn. I jemu se snažilo město pomoci. „Sehnal jsem mu dvě práce, ale ani do jedné nenastoupil. Chodí jenom se psem po městě, což mě úplně irituje,“ podotýká Jaroslav Martinů.



MUŽ SE PSEM

A právě v synovi v mercedesu je zřejmě hlavní problém. „Děsí mě její syn a jeho pes. Muž na mámu neustále křičí. Jednou jsem dokonce viděla, jak do ní strčil, až letěla na zem,“ tvrdí maminka s kočárkem a dodává, že má ze psa strach. Na agresivní chování muže si stěžovali i lidé z několika vesnic v regionu, kde podivná dvojice v minulosti bydlela.



„Paní Dolánkovou jsme vloni řešili ve třech případech občanského soužití a oznámení jsme předali k rozhodnutí na Městský úřad v Poličce. V letošním roce prozatím nikoliv. Její syn byl řešen pro přestupkové jednání dvakrát a letos jednou. Rozhodnutí v těchto věcech je v kompetenci městského úřadu. Pokutu nebo příkaz na místě jsme jim neudělili,“ sdělil mluvčí svitavské policie Ondřej Zeman.



DOMÁCÍ NÁSILÍ?

Několik lidí poukazuje i na fakt, že matku syn týrá. „Myslím si to také. Byl jsem svědkem několika jeho hrubých ataků na matku,“ podotýká Jaroslav Martinů. Pokud ale žena nebude chtít sama, tak policie nic nezmůže. „Nějaké náznaky o tom, že by měl syn svoji matku týrat, existují, ale paní Dolánková i přes opakovanou snahu s orgány činnými v trestním řízení nespolupracuje. Veškeré informace dále prověřujeme,“ dodal policejní mluvčí.



Starosta Poličky slibuje, že dál bude na dvojici v mercedesu tlačit, aby přestali lidi obtěžovat a skončili se žebráním.