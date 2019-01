Polička - Budou mít další zebru. Pomůže chodcům překonat frekventovanou silnici u polikliniky a supermarketu. Radní se do stavby chtějí pustit ještě v tomto roce.

Nový přechod by měl pomoci chodcům překonat frekventovanou silnici u polikliniky a supermarketu v Poličce. | Foto: Deník /Sylva Horáková

Do problematických dopravních situací se pravidelně dostávají motoristé i chodci u polikliniky v místě křižovatky ulic Terezy Novákové, Smetanovy a Tyršovy. V blízké době by zde měl přibýt přechod pro chodce přes frekventovanou výpadovku na Litomyšl. Od nádraží a polikliniky k supermarketu tak lidé přejdou bezpečněji.

Chodci kličkují mezi auty a autobusy. Řidiči některých vozidel navíc odbočují směrem k nádraží a ve chvíli, kdy začnou padat závory mnozí ještě rychle mění názor na směr jízdy i ti, co chtěli původně jet rovně. A zmatek je dokonán. Tak se dají popsat výjevy, které lze u poličské polikliniky vidět každý den. Na problém upozornil na internetovém fóru poličské radnice Josef Stodola z Poličky. V dohledné době by vše měl vyřešit nový přechod.

Zvýší bezpečnost

„Po zohlednění základních kritérií, jakými jsou šířka přecházené vozovky, možnost odbočování, jsme vytipovali místo mezi objektem prodejny drogerie a odbočkou na parkoviště do Penny Marketu, jež by mohlo být vhodné pro umístění přechodu pro chodce,“ vysvětlil starosta Jaroslav Martinů. Podle něj by zřízením přechodu mělo dojít k podstatnému zvýšení bezpečnosti chodců, kteří jdou z prodejny Penny Market směrem na vlakové a autobusové nádraží.

Vzhledem k tomu, že přecházená vozovka je velmi široká, lze přechod pro chodce zřídit pouze za předpokladu větších stavebních úprav komunikace, včetně zřízení ostrůvku uprostřed. „Pracovní verze projektu je hotová,“ sdělil David Bulva ze silničního hospodářství odboru dopravy. Vedoucí odboru dopravy Jindřich Studený se souhlasem starosty předal projekt odboru územního plánování a rozvoje. Podle starosty Jaroslava Martinů by specialisté mohli přechod začít stavět ještě letos. Úsilí radních k tomu cíli směřuje.