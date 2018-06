Lidé opět demonstrují proti Babišovi a KSČM

Pardubický kraj - Několik měst a obcí v Pardubickém kraji se v úterý připojí k celorepublikovým protestům proti Babišovi a jeho vznikající vládě opřené o poslance KSČM.

Protest proti premiérovi v demisi Andreji Babišovi. Ilustrační fotoFoto: Milan Drašnar

Kolik demonstrantů přijde dnes? V největších městech Česka se na úterý chystají demonstrace proti Andreji Babišovi a jeho vznikající vládě, opřené o hlasy poslanců KSČM. Protesty se konají den před opětovným jmenováním Babiše premiérem.

V Pardubickém kraji se očekává už tradičně nejvyšší účast v Pardubicích. Na poslední velkou akci pořádanou hnutím Milion chvilek pro demokracii přišlo na začátku dubna na třídu Míru kolem 300 účastníků.

„Hodně lidí říká, že to nemá cenu. Musíme ale dát na vědomí Babišovi, jeho podnikatelské klice, komunistům a Zemanovi, že se nám vývoj naší země v posledních dvou letech nelíbí. Lepší než sedět a nadávat,“ míní Anna Bečvářová z Pardubic.

Menší demonstrace by se měly uskutečnit rovněž v Poličce, České Třebové, ale také v Dolní Dobrouči.

Demonstrace proti trestně stíhanému premiéru Andreji Babišovi začínají ve všech městech podobně jako centrální protest na pražském Václavském náměstí v 18 hodin.

V Pardubicích se uskuteční na třídě Míru u pomníku Jana Kašpara, v Poličce na Palackého náměstí, v České Třebové na Starém náměstí a v dvouapůltisícové Dolní Dobrouči na Rychtě (u zdejší pošty).

„Už za dva týdny nám budou zase vládnout. Komunisti. Nebo ne? Pojďme říct 'Jednou provždy', že opravdu nechceme vládu StB a KSČ(M),“ vyzývají veřejnost signatáři.

Jednou provždy je název dnešní demonstrace. Poslední protest na konci května byl ve znamení hluku s bubny a píšťalkami, při předcházející „tiché“ demonstraci na sebe účastníci upozornili naopak přelepenými ústy.

Petici za odstoupení Babiše z funkce příštího premiéra podepsalo už přes 250 tisíc lidí. Původní plán hnutí Milion chvilek pro demokracii byl ovšem milion podpisů.

Obyvatelé Pardubic demonstrovali také proti zvolení komunisty Zdeňka Ondráčka do čela komise pro kontrolu GIBS. Na náměstí Republiky se v březnu sešly asi dvě stovky lidí. Protesty podporuje například i pardubická disidentka a signatářka Charty 77 Jarmila Stibicová. „Chceme, aby prezident plnil svoji ústavní funkci a aby o budoucnosti nás všech nerozhodovaly trestně stíhané osoby,“ žádají studentští aktivisté z Univerzity Pardubice.

Z prohlášení hnutí Milion chvilek pro demokracii

Pojďme říct JEDNOU PROVŽDY, že opravdu nechceme vládu StB a KSČ(M). Chceme slušného premiéra a slušnou vládu! Pojďme to říct v úterý 5. 6. v 18:00 v Praze i po celé ČR – den předtím, než bude Babiš podruhé jmenován premiérem! Deset dní před tím, než nejspíš vznikne nová vláda (15. 6.), má smysl vyjít ven a dát najevo nesouhlas.



… Andrej Babiš není v politice kvůli prospěchu občanů a naší země, ale kvůli sobě. Za 5 let, co je ve vládě, se jeho majetek zdvojnásobil. Za jediný rok 2014 (byl ministrem financí) získaly jeho firmy na státních dotacích stejně jako za předchozích 15 let dohromady. V letech 2014 a 2016 jeho firmy odvedly na daních méně, než kolik získaly z dotací. Je to politický podnikatel.