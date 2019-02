Svitavy /ANKETA/ - Lidé se mohli v rámci dne otevřených dveří podívat do zrekonstruované budovy Domova na rozcestí vedle muzea.

Mimo terapeutické dílny, keramické dílny a bytu pro podporu samostatného bydlení si návštěvníci prohlédli také nově otevřenou kavárnu.

Café Rozcestí je dalším krokem k začlenění klientů Domova na rozcestí do společnosti. Provozovatel, který si ji pronajal, několik klientů zaměstná. Po zaučení budou pracovat a obsluhovat hosty kavárny.

Anketa: Jak se vám líbí kavárna, kde pracují postižení?

Martina Skácelová, 38

Jablonné nad Orlicí

Myslím si, že je to správný přístup, jak zapojit hendikepované do běžného života. Osobně bych to podpořila a do takové kavárny také ráda zašla.

Kateřina Pitnerová, 27

Brněnec

Je to velmi dobrý nápad. Je potřeba, aby byli hendikepovaní lidé v kontaktu nejenom s dalšími postiženými, ale také se zdravými lidmi.

Karel Báča, 52 let

důchodce, Svitavy

Určitě je to dobře. Hendikepovaným to zlepší kvalitu života, budou mít pestřejší náplň dne. Sám bych s návštěvou kavárny neměl problém.

Petra Tomková, 30 let

instruktorka, Opatovec

Nápad je to určitě dobrý. Hendikepovaným to pomůže, aby si nepřipadali tak izolovaní od nás ostatních. Do kavárny bych určitě ráda zašla.

Bohdana Klingerová

Chrastavec

Myšlenka je to dobrá. Časem se ukáže, nakolik to bude fungovat. Myslím si, že zajít na kafíčko a zároveň pomoci druhým by nemělo vadit nikomu.

Ptala se Tereza Kopecká