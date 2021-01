„Lidé stáli před odběrovým místem v jednom chumlu, žádné rozestupy, žádné nakreslené značky, které majíi ve všech supermarketech. Proč nejsou lidé na antigenní a PCR testy ve zvláštních frontách? Tady hrozí, že i ti, kteří jdou na test preventivně, se v té frontě nakazí,“ říká David Zandler z Benátek u Litomyšle.

Před návštěvou prarodičů se s manželkou a třemi dětmi chtěli nechat pro jistotu otestovat. V zapsaný čas ale na řadu nepřišli a hrozilo, že by tam s malými dětmi čekali třeba hodinu a ještě by se nakazili. Raději proto testy vzdali a odešli. „Myslím, žev nemocnici je nedomyšlené značení a šipky stáhnou od brány všechny lidi do jedné fronty,“ míní Zandler.

KONČÍME!

Někdo ve frontě čekal i déle, než měl registrovaný čas, ale stejně měl smůlu. „V 15 hodin ohlásili na odběrovém místě, že končí. Potřebovala jsem test před návštěvou babičky. Měla jsem smůlu,“ podotýká Jana z Litomyšle.

Vedení Nemocnice Pardubického kraje přiznává, že v nemocnici v Litomyšli panoval zejména před vánočními svátky zmatek. „Navíc přišli lidé, kteří ani neměli registraci. Musím říci, že lidé taky nedodržují předepsaná pravidla a pak bývá situace na odběrovém místě složitá,“ uvádí mluvčí nemocnice Kateřina Semrádová.

Od včerejšího dne by se ale měla situace na odběrovém místě v Litomyšlské nemocnici zlepšit. „Přidali jsme personál, který zájemce o test koriguje a k frontám tak již nedochází,“ dodává Semrádová.

Nemocnice Pardubického kraje nabízí testování na covid-19 ve všech pěti zařízeních, tedy v Pardubické, Chrudimské, Orlickoústecké, Litomyšlské i ve Svitavské nemocnici.