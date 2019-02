Svitavy – Klubíčka, nebo hranol? Na tuto otázku mohou lidé ve Svitavách odpovídat od konce minulého týdne. Radnice chce totiž znát názor veřejnosti na plánovanou proměnu okružní křižovatky silnic 1/43 a 1/34.

Své hlasy mohou obyvatelé odevzdat na webu města nebo v bývalé prodejně OK1 na náměstí Míru, kde jsou ve výloze umístěny i oba dva modely, které postoupily až do finále. Od čtvrtečního večera až do úterního odpoledne stihlo hlasovat přes 200 lidí. Na internetu dalo svůj názor najevo skoro 150 obyvatel.



A výsledky? Zatím se jim více líbí varianta A, tedy model vycházející z historie Svitav, na kterém jsou velká klubka vlny. Ta odkazují na textilní průmysl.



Do uzávěrky úterního vydání pro něj na internetu hlasovalo téměř 42 procent lidí. Druhému návrhu objezdu, v jehož středu je kovový hranol se znakem města, dalo přednost 33 procent hlasujících.



Ani jedna z variant neoslovila rovnou čtvrtinu hlasujících. Veřejnost bude mít možnost vyjádřit svůj názor na modely až do konce června, pak přijde řada na radní, kteří budou hlasovat, o tom, zda se jeden z návrhů stane vítězem a upraví se podle něj stávající velký kruhový objezd ve městě.

CENA JE NEJISTÁ

Zatím není jisté, kolik bude projekt stát. „V rozpočtu města je na letošek vyčleněný jeden milion korun na realizaci tohoto kruhového objezdu, osobně se domnívám, že je to málo," uvedl ke spuštění ankety pro čtenáře Deníku svitavský starosta David Šimek.



Podle něj by se cena mohla vyšplhat na dva až tři miliony. Pokud se podaří zajistit všechna potřebná povolení a radní vyberou vítěze, tak by se na proměně objezdu mohlo začít pracovat příští rok na jaře.



Oba dva projekty pro Svitavy vymysleli studenti Střední školy vizuální tvorby z Hradce Králové. Radnice totiž soutěž pojala jako příležitost pro talentované mládí a při jejím loňském zahájení avizovala, že se jedná o příležitost pro studenty, kteří mohou ukázat, co umí. Za návrhem označeným A, tedy modelem s klubky vlny, stojí Markéta Petráčková.



„Město Svitavy je už stovky let známé textilním průmyslem, proto jsem se rozhodla jít tímto směrem. Výsledná varianta představuje sedm klubek vlny vytvořené z matného kovového materiálu," představila studentka svůj projekt. Pod druhým modelem je podepsaný Jakub Paděra. „Dominantou celé křižovatky je čtyři metry vysoký hranol z matného kovu stříbrné barvy. Jehlan je zapíchnut v zemi a jeho strany jsou zdeformované. Ve dvou bočních stěnách jsou vyřezány trojúhelníky, které věž odlehčují a působí elegantně. V čelní straně je umístěn znak spolu s názvem města Svitav, kde jsem zvolil vertikální řazení textu," uvedl autor.