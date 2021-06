V současné době je Hřebečský tunel uzavřený, ale jen na pár dní. Od července bude opět volně průjezdný.

„Děláme v tunelu revize, servisy, kontroly dieselagregátu, elektronického protipožárního systému a dalších provozních technologií, kterými je vybaven. Současně dojde na mostech k repasu automatického postřiku solanky, který bude zafrézován do povrchu vozovky. Jedná se o tzv. terčíky, které fungují na principu elektronické detekce a dočasně solí do příjezdu vozidla údržby,“ vysvětluje Richard Hora z Ředitelství silnic a dálnic ČR.

Veškerá doprava musí po objízdné trase serpentinami přes Hřebeč. Řidiči čekali na dlouhodobou uzavírku tunelu, která měla trvat zhruba půl roku. Mohou si oddychnout. Letos na ni už nedojde.

„Kvůli vysoké technologické náročnosti a rozsahu prací jsme práce přesunuli na březen až listopad roku 2022,“ dodává Hora. Ředitelství silnic a dálnic totiž nevylučuje, že by se letos oprava nestihla do konce října a zasáhla by do zimního období údržby.

„Vzhledem k zatíženosti silnice I/35 by mohlo dojít k vážným dopravním komplikacím v souvislosti s objížďkou, která bude obousměrně pro všechna vozidla vedena po silnici II. třídy přes obec Hřebeč. V úseku objížďky je navíc velké převýšení,“ komentuje odložení opravy Hora.

V létě tak bude cesta na Moravu rychlejší. „Silnice je rozkopaná u Svitav a to bohatě stačí. Jsem rád, že tunel odložili, protože cesta z Litomyšle do Moravské Třebové je někdy dost zdlouhavá a v teple úmorná,“ říká šofér Pavel Svoboda.

Příští rok v březnu se ale už Hřebečský tunel zavře a podstoupí celkovou rekonstrukci. Uzavírka potrvá 34 týdnů. „V souběhu s opravou počítáme se sanací sesunutého ve směru na Moravskou Třebovou, který dlouhodobě monitorujeme,“ uzavírá Hora. Oprava Hřebečského tunelu vyjde na 106 milionů korun a sanace svahu na 42 milionů.

