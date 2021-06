Kupříkladu v tvrzi Bouda na konci května dokončili instalaci přesné repliky pancéřových zvonů a do pěchotního srubu U cihelny se po dlouhých desetiletích vrátila autentická výzbroj – těsnící koule a část pancéřové desky. Dolní Morava pak pro cyklisty nachystala nové sjezdové trasy pro horská kola. A singletreky jsou pro cykloturisty připraveny také v podhůří Orlických hor.

Pěchotní srub K-S 14 U cihelny v Králíkách vstupuje do nové turistické sezóny s velkým lákadlem pro návštěvníky. Po letech se na místo vrací těsnící koule a část pancéřové desky ke kanónu vz. 36. Zařízení se používalo ve střeleckých místnostech při osazení hlavní zbraně. „Při odchodu československé armády v říjnu 1938 byl pěchotní srub zbaven výzbroje, odvezena byla veškerá munice a demontovala se také velká část vnitřního vybavení,“ řekl ředitel Muzea K-S 14 U Cihelny Richard Sicha.

Od roku 1973 bylo toto zařízení součástí sbírek dnešního Muzea Náchodska. „Díky výborné muzejní spolupráci mezi Muzeem Náchodska a Muzeem K-S 14 U cihelny se do Králík postupně vrací původní mobiliář srubu, a to nejen zbytky kanónu číslo 272, ale také komponenty dobové vzduchotechniky,“ dodal Sich s tím, že darovací proces mezi Královéhradeckým krajem a městem Králíky řešili ředitelé obou muzeí několik let. Části kanónu si návštěvníci mohou nyní prohlédnout v levé střelecké místnosti.

A unikátní historická novinka je pro turisty nachystaná také na nedalekém Suchém vrchu. Slavná dělostřelecká tvrz Bouda má totiž dvě nové repliky pancéřových zvonů pro lehký kulomet na srubu KS 22a. Do konce června pak bude tento objekt vypadat jako v době ohrožení republiky v září roku 1938. Tvrz Bouda od roku 2011 vlastní Pardubický kraj a je zároveň součástí Králické pevnostní oblasti, kde je postupně realizován největší projekt na záchranu a zpřístupnění těchto unikátních vojensko-technických a historických památek v České republice.

Na své si v tomto roce přijdou také cyklisté

Už v sobotu 19. června Sdružení obcí Orlicko po pěti letech slavnostně otevře Singltrek Suchák. Systém jednosměrných terénních stezek pro horské cyklisty je dlouhý 22 kilometrů. „Stezky vznikaly za dozoru autora projektu Tomáše Kvasničky, který stojí za prvním singletrekem v České republice,“ vysvětlil manažer Sdružení obcí Orlicko Antonín Fiala.

Singletrek Suchák nabídne tři okruhy. Červený k Boudě, který je nejdelší a technicky nejnáročnější. Modrý Pod Bradlem a na konec zelený Okolo Hvězdy, který je nejméně náročný. „Snahou Sdružení obcí Orlicka a autora projektu bylo vytvořit produkt cestovního ruchu přístupný pro co nejširší skupinu uživatelů včetně rodin s dětmi,“ vysvětlil Fiala.

Během projektování podle něho kladli důraz na minimalizaci zásahu do lesního prostředí. Základní nástupní místo singletreků je Červenovodské sedlo, kde jsou desítky parkovacích míst, sociální zázemí i bufet.

A také rekreační středisko na Dolní Moravě v tomto roce láká na nové sjezdové trasy pro horská kola. Ke startovní bráně, jejíž začátek leží v nadmořské výšce 1116 metrů, se zájemci mohou nechat vyvést lanovkou, která je vybavená speciálními držáky pro zavěšení kola. Nabídne celkem tři obtížnosti. „Traily jsou speciálně upravené stezky určené pro kola. Na Dolní Moravě jsme nyní otevřeli rovnou tři – Selský flow trail, Lesní trail a Mamutí trail. Každý je určený jiným jezdcům a celkově mají délku 12 kilometrů,“ popsala Jitka Kadlčková z Horského resortu Dolní Morava. Tratě svou šířkou odpovídají přibližně šířce jednoho kola a jezdí se v nich pouze jednosměrně.

A od května se po dlouhých letech znovuotevřela také rozhledna Lázek u Cokytle. Současný majitel areál s vyhlídkovou věží opravil, a tak oblíbené místo opět zpřístupnil veřejnosti. Návštěvníci, kteří vystoupají na nejvyšší kopec Zábřežské vrchoviny, se zde mohou občerstvit a poté vyjít 87 schodů na vyhlídkovou plošinu.