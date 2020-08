Město Litomyšl přišlo kvůli koronaviru o řadu velkých akcí. Bylo zrušené zahájení lázeňské sezony, Gastronomické slavnosti M. D. Rettigové a omezena byla i Smetanova Litomyšl. Nejen tím přišlo město o desítky tisíc návštěvníků.

Litomyšl | Foto: Archiv

„Už v dubnu bylo jasné, že letos bude mít prim domácí cestovní ruch, proto jsme připravili už na jaře letní kampaň,“ uvedla Michaela Severová, vedoucí odboru kultury litomyšlské radnice. Akcí, které se v létě v Litomyšli konají, je dlouhý seznam. Turisty do města lákají reportáže v Toulavé kameře a na Déčku, v pátek 21. srpna budou celodenní vstupy z Litomyšle na ČT1 a ČT24. Připravuje se natáčení celovečerního filmu Slovo režisérky Beaty Parkanové. Chystá se i Instatrip z Beneluxu a návštěva novinářů ze Slovenska. Místo zahájení litomyšlské lázeňské sezony a gastronomických slavností bude první víkend v září Litomyšlská veselice aneb (b)láznění se špetkou gastroslavností „Je toho hodně, na co lákáme turisty. Vložená energie se vyplatí a pomůže aspoň částečně zahojit covidové propady,“ říká místostarosta Radomil Kašpar. Turisté se rychle vrátili i na zámek do Litomyšle. „Po rozvolnění preventivních opatření v květnu a červnu se čeští návštěvníci vraceli do zámku v Litomyšli pozvolna, ale s nástupem prázdninových dní je zájem o prohlídky na památkách enormní,“ říká kastelánka Zdeňka Kalová. Zámek je otevřený i každé pondělí, což bývá na památkách zavírací den.