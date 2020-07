Stavební práce na integrované střední škole i na gymnáziu a letecké střední odborné střední letecké škole jsou v plném proudu.

„Na budově dílen ISŠ Moravská Třebová děláme zateplení v hodnotě deset milionů korun. Práce budou dokončeny na podzim letošního roku, ale výuku neomezí. Další práce probíhají na ubytovacích prostorech v klášteře. Od září zde budou moci bydlet žáci obou škol,“ sdělil krajský radní pro školství Bohumil Bernášek.

Oprava dvou pater domova mládeže, který je ve stejném objektu jako školní jídelna, budou stát 9,4 milionu korun. Vybavení vyjde na 1,9 milionu korun. „Na gymnáziu se studenti mohou těšit na rekonstruovanou učebnu výpočetní techniky. Celkově se jedná o náklady ve výši 2,2 milionu korun,“ dodal Bernášek. Příští rok kraj hodlá do integrované školy investovat 33 milionů korun, a to do projektů na úsporu energií.