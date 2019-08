Houbařská sezona je v plném proudu. Lesníci na Svitavsku ale houbaře varují. V lesích stále probíhá těžba a asanace stromů napadených kůrovcem.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Zuzana Kyselová

Vjíždění a parkování na lesních cestách a porostech je podle zákona zakázáno. Cesta nemusí být ani označena zákazovou značkou. „Spolupracujeme s policií, která uděluje na místě blokovou pokutu. Případně je neukázněný majitel vozidla předvolán a přestupek může být řešen ve správním řízení,“ sdělil lesní správce z okresu Svitavy Radislav Koráb. Lidé by taky neměli vstupovat do oplocenek a do míst, kde dochází k těžbě dřeva. „V lese probíhá běžná hospodářská činnost. Kůrovec dokončuje vývoj druhé generace a napadené stromy musíme vytěžit. Houbaři by v žádném případě neměli vstupovat do blízkosti těžebních prací nebo nakládky dříví,“ dodal Koráb.