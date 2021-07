Tatrovky, Jaguar, naleštěné škodovky a pestrá přehlídka motocyklů. Do Nových Hradů se v sobotu sjeli milovníci historických aut a motorek. A bylo se na co dívat. „Je tady asi 150 strojů a rozhodně jde o rekordní účast,“ říká pořadatel Martin Klinský. Se svými vozy dorazili do Nových Hradů lidé z celého Pardubického kraje i z Moravy.

I na majitele veteránů dolehla covidová pandemie a někteří nebyli více než rok na žádném srazu. „V době covidu se nám žije těžce a smutně,“ podotýká Klinský. I on má několik historických strojů. Jeho nejstarším vozem je Pragovka Piccola z roku 1930. Na sraz do Nových Hradů ale přijel Fiatem 850 Spider. „Po dědovi mám motorku ČZ 125T z roku 1948, kterou jsem dal celou do kupy, ale zatím není na značkách. Mít veterána, to je docela drahý koníček a zvláště pak renovace,“ vysvětluje Klinský.

Rekordní suma

O tom, že veterán není pro každého, svědčí i nedávná dražba, kde se Škoda 100 vyšplhala na 2,9 milionu korun. Rekordní suma byla tématem několika hovorů účastníků srazu. „Ta stovka měla najeto jen asi dva tisíce kilometrů. Je to poměrně nezajímavé vozidlo, ale ceny jsou dnes takové,“ míní Klinský. I on má milionový sen. Do své sbírky by bral relativně nového veterána Tatru 700. „Poslední se vyrobila v roce 1996, šlo o luxusní limuzínu pro politiky. Bylo jich jenom 67 a teď je jedna na prodej za sedm milionů korun,“ podotýká sběratel.

To Roman Maruškin z Pazuchy u Litomyšle už jeden poklad doma má. Tatru 12 z roku 1927 zdědil po svém otci. „ Pamatuji si ji už jako malý kluk. Táta ji koupil po vojně. Je v originálním stavu, žádná renovace, jen drobné opravy. V podstatě to auto je, jak vyšlo z fabriky. Přidal jsem jen blinkry a mlhovku. Taky mám pořád klasickou značku a ne veteránskou,“ říká hrdě Roman Maruškin. Několikrát za rok vyjede na sraz. Jeho Tatra zvládne i dlouhé cesty po celé republice. „Každá jízda je zážitek. Všude se pletu, takže jezdím po okreskách, všem se uhýbám. Je to výletová jízda,“ popisuje Maruškin.

Na spanilou jízdu regionem vyjeli taky účastníci novohradského srazu. Zastavili se v sousední Příluce, následně v Budislavi a cestu zakončili ve Zderazi na Chrudimsku.