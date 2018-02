Leoš Mareš se tajně oženil v Litomyšli

Svitavy – Milovníci umění nemusí chodit obdivovat výtvarná díla jenom do galerií. V prostorách Svitavské nemocnice mohou až do konce března obdivovat tvorbu mladých umělců z uskupení Follow The Art. Ti spolu prezentují svoji tvorbu již dva roky. Skupinu tvoří Jan Diviš, Michal Fryč, Kristýna Hnízdilová, Klára Němcová, Zuzana Snítilová a Pavel Štosek.