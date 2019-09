Leopold Přichystal se narodil 22. září 1919 v Unerázce, kde také celý život prožil kromě studií ve Zlíně.

Leopold Přichystal se narodil 22. září 1919 v Unerázce, kde také celý život prožil kromě studií ve Zlíně. | Foto: Deník / Iveta Nádvorníková

Pochází ze skromných poměrů a měl pět sourozenců. Chodil do školy v Bezděčí u Trnávky a vzhledem k tomu, že byl vynikajícím žákem, přihlásil se do Baťovy školy práce ve Zlíně. Po studiích na oboru chemie začal pracovat jako analytik v Baťově výzkumném ústavu. Mimo práce v ústavu vyučoval na poloviční úvazek chemii. Jeho spolužák a kamarád byl Emil Zátopek a Josef Lenárt byl jeho žákem. Ke konci války se Leopold Přichystal vrátil do Unerázky a založil s Marií Koukalovou rodinu. Vychovali tři dcery Irenu, Věru a Evu, která v současné době s tatínkem žije a stará se o něj. Pan Přichystal nastoupil do zaměstnání u podniku Hedva v Moravské Třebové. Pracoval jako technolog a technický vedoucí výzkumu podniku. Své bohaté zkušenosti ochotně předával dalším generacím a vychoval řadu odborníků.