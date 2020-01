První dny provozu, od kterého si kraj sliboval větší spolehlivost a komfort pro cestující, se však neobešly bez vážných problémů. Hejtman Martin Netolický v úterý zástupce Leo Expressu upozornil dokonce na možnost výpovědi smlouvy.

„Dopravce dostal od nás nůž na krk. Příští týden proběhne definitivní jednání, kde projednáme neplnění smlouvy a výši sankcí za období od 15. prosince. Při pokračujících problémech předáme oficiální upozornění na možnost výpovědi ze smlouvy pro její závažné neplnění,“ sdělil bezprostředně po kontrolním dnu Netolický.

Potvrdily se tak skeptické předpovědi, že soukromý dopravce není na provoz připraven. Cestující si stěžovali na zimu, nefunkční dveře, zpoždění, neproškolený personál, problémy s kartami. Několik cestujících, kteří chtěli spojů nového dopravce využít, se údajně do vlaků kvůli omezené kapacitě míst vůbec nedostalo.

Podle ohlasů, které Deníku poskytli cestující, nebyl palubní personál schopný odpovědět ani na otázku, ve které stanici vlak aktuálně zastavil. „Všichni působili jaksi bezmocně, úsměv nestačí,“ napsala jedna z nich. Některé soupravy údajně jezdí zcela bez personálu.

Potíže přiznávají

Společnost Leo Express potíže přiznává. Podle mluvčího se však jednalo o drobné závady, které již byly odstraněny. „Během prvního dne docházelo u některých spojů ke zpoždění, které bylo zapříčiněno povětrnostními podmínkami a zhoršenou adhezí na koncových částech tratě,“ sdělil na dotaz Deníku Emil Sedlařík.

Naráží tím na problémy, které měly vlaky Leo Expressu s překonáním převýšení u Lichkova a Králík. „U motorových jednotek byl zvýšen výkon a ke zpožděním z tohoto důvodu již nedochází,“ tvrdí mluvčí Leo Expressu. Ostatní případy zpoždění jsou podle Sedlaříka v devětadevadesáti procentech případů zapříčiněny čekáním na přípojné spoje Českých drah.

Část cestujících rovněž kritizuje, že Leo Express jezdí na elektrifikovaných tratích s dieselovými vlaky. „Díky motorovým vlakům nabízíme cestujícím přímo spojení až do koncových stanic. Na celé trati totiž není provedena elektrifikace, a proto by bylo nutno přestupovat,“ vysvětluje Sedlařík.

O tom, že by zaměstnanci nevěděli, ve které stanici vlak zastavil, dopravce nic neví. „Náš vlakový personál byl proškolen a zná samozřejmě i názvy jednotlivých zastávek,“ uvedl Emil Sedlařík. To, že ne všichni cestující se do vlaků skutečně vejdou, mluvčí opatrně připouští. „Na trati byly nasazeny jednotky s vysokou kapacitou. Každý vlak ovšem zvládne pojmout určité množství pasažérů,“ uzavírá Emil Sedlařík.

Je na vině liberalizace?

Sprška kritických komentářů a ironických úšklebků se snesla i na krajské politiky, kteří soukromého dopravce na regionální tratě pustili. „Nevadí vám, že spoje mezi Letohradem a Ústím nad Orlicí jezdí bez průvodčího? Že lidé jezdí zadarmo? Že je tam mnohdy zima a nefunkční jediná toaleta ve vlaku?“ napsal na facebookovém profilu hejtmana Netolického jeden z diskutujících.

Jiní naopak krajskou samosprávu za nekompromisní postup chválí: „Jen do nich. Chtěli to, mají to, tak ať dělají tu práci pořádně… Je třeba být nekompromisní a tvrdě trvat na dodržování smluvních podmínek. Pokud slibovali hory doly a neumí závazky dodržet, je to jejich problém.“

Podle hejtmana je na vině státní liberalizace trhu na železnici. „Osobně nejsem zastáncem české cesty liberalizace. Bohužel stát přistoupil k řešení, které otevřelo cestu pro soukromé dopravce,“ vyjádřil se Martin Netolický.

Připojil se k němu i letohradský starosta a krajský zastupitel Petr Fiala. „Rozhodlo to krajské zastupitelstvo většinou hlasů. Dopravce podepsal smlouvu, pokud ji velmi brzy dodržovat nezačne, nechť s ostudou skončí,“ uvedl Fiala po úterním jednání.

Leo Express letos najezdí na tratích Pardubického kraje 743 tisíc vlakokilometrů, což je zhruba šestina celoročního provozu. Většinu tratí i nadále obsluhují České dráhy. Podle smlouvy za to soukromý dopravce vyinkasuje přes 93 milionů korun. S krajem si Leo Express, s odkazem na moderní vlakové soupravy, vyjednal lepší podmínky, než má konkurence. Za vlakokilometr si účtuje 125,83 korun.