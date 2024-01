/FOTO/ Snila o práci veterinářky, nakonec se stala učitelkou, ale i tuhle práci před časem pověsila na hřebík a fotí. Lenka Střílková z Jedlové u Poličky je fotografkou ženských portrétů, miluje adrenalin svatebního focení a současně rozjela projekt Smysl života.

Umělecké snímky fotografky Lenky Střílkové, která se zaměřuje na ženský portrét. | Foto: Lenka Střílková

Maminka dvou dětí Lenka Střílková z Jedlové u Poličky poprvé držela fotoaparát v ruce jako malá holka. To ještě chtěla být veterinářkou a pracovat se zvířaty, které miluje. Životní náhoda ji ale zavedla k práci učitelky v mateřské škole. V současné době se však naplno věnuje fotografování, které je jejím obrovským koníčkem.

Lenka Střílková pověsila zatím práci učitelky na hřebík a věnuje se naplno fotografování.Zdroj: Deník/Iveta Nádvorníková

„Fotila jsem odmalička, doma byl vždycky foťák a pořád jsem s ním lítala a měla potřebu vše zaznamenávat. Začala jsem chodit ke koním a tam jsem udělala tisíce fotek. Postupně jsem se o fotku zajímala víc, svoji první zrcadlovku se dvěma objektivy jsme dostala asi ve dvaceti letech,“ vzpomínala Lenka Střílková na své začátky.

Fotografovala v Indonésii a s příchodem dětí se začala věnovat focení naplno. „S dětmi se focení rozběhlo více, protože mám potřebu vše zaznamenat. Vadí mi, jak čas protéká, člověk zapomíná věci a přitom to je právě ten život,“ řekla Střílková. Kromě tradičního focení svateb nebo rodin s dětmi se věnuje i vlastním projektům. Zaměřuje se na ženský portrét.

Více o její tvorbě najdete ZDE

„Miluju kreativní portréty žen. Fotily jsme na poli nebo na kolejích. Žena se přes fotky dokáže dostat více do sebe a ani mi nevadí, když nejsou nalíčené. Potřebuji, aby byly hlavně přirozené. Ráda si hraju s kontrastem, světlem, stíny nebo odrazy. Ve stavebninách to je pro mě ráj. Bublinková fólie, různé typy žaluzií, které dělají zajímavá světla,“ vysvětlila fotografka.

Dálnice D35 bude letos celá rozestavěná až do Svitav. Projeďte se po ní s námi

Své velkoformátové černobílé snímky žen vystavovala ve Svitavách. A současně rozjela projekt nazvaný Smysl života. Inspiraci pro něj nalezla v nemocnicích, kam vloni chodila za nemocnými babičkami.

„V léčebně dlouhodobě nemocných nebo na chirurgii jsem potkávala hodně lidí, kteří byli vážně nemocní a přemýšlela jsem, co je vlastně smyslem života. Známý se mě taky zeptal, co je mým smyslem života a ať mu to řeknu jednou větou. Těžká otázka,“ dodala fotografka. To stálo za jejím projektem, kdy fotí lidi a pod jejich umělecký portrét píše jejich smysl života jednou větou.

Lenka Střílková z Jedlové je fotografkou ženských portrétů:

1/7 Zdroj: Deník/Iveta Nádvorníková Lenka Střílková pověsila zatím práci učitelky na hřebík a věnuje se naplno fotografování. 2/7 Zdroj: Deník/Iveta Nádvorníková Lenka Střílková pověsila zatím práci učitelky na hřebík a věnuje se naplno fotografování. 3/7 Zdroj: Deník/Iveta Nádvorníková Lenka Střílková pověsila zatím práci učitelky na hřebík a věnuje se naplno fotografování. 4/7 Zdroj: Deník/Iveta Nádvorníková Lenka Střílková pověsila zatím práci učitelky na hřebík a věnuje se naplno fotografování. 5/7 Zdroj: Deník/Iveta Nádvorníková Lenka Střílková pověsila zatím práci učitelky na hřebík a věnuje se naplno fotografování. 6/7 Zdroj: Deník/Iveta Nádvorníková Lenka Střílková pověsila zatím práci učitelky na hřebík a věnuje se naplno fotografování. 7/7 Zdroj: Deník/Iveta Nádvorníková Lenka Střílková pověsila zatím práci učitelky na hřebík a věnuje se naplno fotografování.

„Už mám asi dvě desítky snímků. Hodně lidí se mi hlásilo samo. Nechci na toto focení shánět modelky, mám ráda obyčejné lidi. Nejčastěji lidé jako smysl života uvádějí lásku nebo že po sobě chtějí zanechat odkaz. Těším se na další lidi, neskutečně mě tohle baví. Uvažuji, že pro výstavu oslovím nemocnici nebo domov pro seniory,“ podotkla Střílková.

Jejím snem je zafotit si ve Skotsku a dál se ve svém ateliéru v Bystrém u Poličky věnovat portrétování žen. „Hodně mě baví ženský portrét a svatby, to je neskutečný adrenalin, kdy člověk musí rychle splynout s lidmi,“ uzavřela Střílková.