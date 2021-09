Podzimní hasičská soutěž O putovní pohár VŘSR v Širokém Dolu u Poličky opět nebude.

Putovní pohár VŘSR | Foto: Jiří Feltl

Dobrovolní hasiči akci ruší už podruhé. „Důvody jsou stejné jako loni. Jedná se především o nejistotu spojenou s termínem soutěže. Po loňských zkušenostech si nemůžeme být jisti prakticky ničím a většina odhadů předpokládá další nárůst nakažených covidem,“ informovali hasiči ze Širokého Dolu. Zrušení akce jen krátce před termínem by bylo pro pořadatele likvidační. Dalším důvodem jsou nastavená protiepidemická opatření ve firmě Flídr group, kde se akce koná. Opatření by hasiči nebyli schopni dodržet a pro firmu by se tak jednalo o velké riziko.