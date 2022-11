„Sháněla jsem ve Svitavách zubaře, ale marně. Nikdo tady nové pacienty nebere, musíme jezdit až do Brna. To je bohužel výlet na půl dne,“ řekla Jana Novotná.

Není sama, kdo v místě bydliště těžko shání lékaře, a to nejen zubaře. Blíží se doba, kdy budou potřeba i noví pediatři a praktičtí lékaři. Průměrný věk praktického lékaře ve Svitavách se blíží důchodovému věku, je nyní 61 let. Jeden praktický lékař má mít asi 1500 pacientů, ve Svitavách jich má každý asi 2050.

Až do Brna

„Do pěti let budeme potřebovat ve městě dva pediatry a čtyři praktické lékaře. Navíc ve městě v současné době chybí asi tři zubaři. Nejvíce nás ale trápí pediatři. Když vám onemocní dítě, je složité jet až do Brna. K zubaři si zajdete v případě bolesti na pohotovost a na běžné vyšetření pak klidně do toho Brna,“ uvedl svitavský starosta David Šimek.

Stovky figur a desítky mechanik. Obnova svitavského betlému trvala deset let

Radní proto rozjeli jednání s lékaři i zubaři a nemocnicí. Připravují program na podporu lékařů, který bude zahrnovat i systém vzdělávání. „V současné době začínajícím lékařům nabízíme byt, jsme připraveni poskytnout i peníze na zřízení ordinace. Není to jenom o finanční částce pro lékaře, ale také o tom, že musí projít vzděláním, nabídneme školitele. Zájem se zapojit má asi 80 procent svitavských lékařů. Nemocnice pomůže se zajištěním praxe,“ dodal Šimek.

Město je připravené příchozím lékařům nabídnout peníze za zřízení nové ordinace ve Svitavách. Podle informací Deníku má jít o stovky tisíc korun až jeden milion. Dva obvodní lékaři jsou už nyní připraveni dělat školitele novým kolegům.

Chtějí do velkých měst

Otázkou je také to, jestli absolventi lékařských fakult budou mít zájem ordinovat právě ve Svitavách. „Studuju lékařskou fakultu v Praze, ale dělat obvoďáka ve Svitavách mě zatím vůbec neláká. Chci mít jednou soukromou praxi ve velkém městě, třeba v Hradci Králové,“ přiznal Petr ze Svitavska, který je ve druhém ročníku vysoké školy.

Radní ze Svitav tak musí „lovit“ budoucí lékaře už ve škole a i na to myslí. Pro potencionální zubaře chystají stipendijní program. Nabídnou jim 100 tisíc ročně po dobu čtyř let, a to za podmínky, že pak budou ordinovat ve Svitavách. „Musí mít svého uvádějícího lékaře. Diskutujeme s lékaři, jestli mohou poskytnout novým kolegům takové zázemí. Program máme připravený s právníky. Zmapovali jsme fakulty, chceme jít na sociální sítě, do odborných časopisů. Zkrátka musíme začít od škol,“ sdělil Šimek.

Žáci z Brněnce zabodovali. Stali se WocaBee šampiony České republiky 2022

V březnu budou zastupitelé schvalovat rozpočet města na rok 2023 a současně vyhlásí dotační program pro lékaře.

Finanční podporu připravuje i Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP). Ta nabízí 800 tisíc korun pro nové lékaře, kteří otevřou ordinaci v lokalitách, kde nejvíce schází. „Jedná se zejména o lokality, kde VZP například i opakovaně iniciovala výběrová řízení na nové poskytovatele zdravotní péče a zájem ze strany lékařů byl mizivý nebo nulový,“ vysvětlil ředitel VZP Zdeněk Kabátek.

Jednorázové bonusy nabídne pojišťovna od ledna 2023 praktickým lékařům pro dospělé, pediatrům i stomatologům. Celková částka 800 tisíc korun pro praktiky a pediatry bude vždy násobena podílem počtu pojištěnců VZP v daném okrese. V případě zubařů půjde o 500 tisíc.