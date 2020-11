Proč jste se rozhodla pomáhat ve školce?

Do školky jsem se rozhodla nastoupit jako dobrovolník, protože jsem znala personální situaci, kdy dvě paní učitelky ze tří zůstaly doma na ošetřovném. Přišlo mi přirozené při takovém personálním nedostatku nabídnout pomoc. Jako matka tří dětí si dokážu představit, jak náročné to s malými dětmi je. Všechny věkové skupiny od 3 do 6 let jsou pohromadě ve třídě. Školku navštěvuje i můj mladší syn, takže prostředí pro mě není cizí. Mám děti ráda a ráda si s nimi povídám, tudíž i ony znaly mě a nejsem pro ně cizí.

Zdroj: Deník / Iveta NádvorníkováJak stíháte dobrovolnictví skloubit s prací lékařky?

Obecně jsem nucena, ale hlavně chci skloubit pracovní a soukromý život, jak nejlépe to jde. Nyní jsem hlavně na rodičovské dovolené se svou malou dcerou. Současně ale pracuji jako lékařka v litomyšlské gynekologické ambulanci, jezdím sloužit do perinatologického centra a dále pracuji jako manažerka a auditor ve Fakultní nemocnici Motol v oblasti zdravotnického práva. Jako lékařka si nemohu dovolit zůstat jen doma na mateřské. Jednak kvůli personální krizi ve zdravotnictví obecně, neměl by se kdo postarat o mé pacientky a obtížně by se stavěly služby v nemocnici, kam jezdím sloužit. V neposlední řadě jsem matka samoživitelka, tudíž i finanční hledisko musím brát v úvahu. Vždy se v první řadě koukám na děti, aby nijak netrpěly a byly šťastné. Samozřejmě by to všechno bylo mnohem těžší, kdybych neměla takové rodiče, jaké mám. Výpomoc ve školce je z mého pohledu drobnost. Dopoledne trávím s dětmi ve školce, kam mohu brát i své nejmladší dítě, prostřední dítě školku navštěvuje běžně a nejstarší desetiletý syn má doma aspoň dopoledne od nás klid.

Jako trojnásobná matka musíte být ve školce ve svém živlu ne?

Vždycky jsem si přála mít tři děti a díkybohu se mi to splnilo. Často jsou u nás i moji dva synovci, takže jsem zvyklá mít smečku dětí, stanovit základní hranice, zůstat při tom v klidu, vymýšlet aktivity a dělat blbosti, což děti ocení nejvíc. Ve školce je ta smečka větší, ale pravidla platí stejná.

Kolik máte dětí ve třídě?

Ve školce je jen jedna třída, v této divné době chodí do školky 15 až 20 dětí. Jsme na ně dvě, úžasná paní ředitelka, která je „kapitán“, a já její pomocník. Dělám, co je potřeba. Ať už je to hraní s dětmi, práce s předškoláky, oblékání a klasická pomoc s nejmenšími, zajištění bezpečnosti dětí venku a při sportovních činnostech.

Berou vás?

Snad ano, jsem s nimi moc ráda a myslím si, že dítě vycítí, když je vnímáno, někdo mu naslouchá a povídá si s ním. Ocení, když se mu někdo věnuje. Většina dětí mě zná nejen ze školky. Tyto malé děti jsou ještě upřímné a vděčné. Dnes mi jeden z nich řekl, že mě má rád, tak snad mě berou. Venku mi mé dvě ruce pro ně nestačí.

Jak dlouho tam budete?

Budu tam tak dlouho, jak bude potřeba a jak budou o moji pomoct stát. Asi dokud se nevrátí zbývající dvě paní učitelky, které jsou nyní se svými dětmi doma.