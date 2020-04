Města ve svitavském okrese vytipovala prostory pro případnou karanténu osob.

Lehátka v hale pro bezdomovce | Foto: Město Litomyšl

V Litomyšli už našli nouzové prostory pro bezdomovce. Pět lehátek je již připraveno pro lidi bez přístřeší, pokud by museli být umístěni do karantény v souvislosti s onemocněním covid-19. „Nouzové prostory vznikly v části haly Jiskra v souladu s bezpečnostní politikou Pardubického kraje. Města dostala za úkol vytipovat objekty, které by sev případě zhoršení situace mohly pro tyto účely použít. Jedná se o preventivní opatření a v hale Jiskra v současné době není v karanténě ani jedna osoba,“ informoval starosta Litomyšle Daniel Brýdl.