Legiovlak se skládá ze 14 vagonů, které představují vojenský ešalon. Těmito vlaky se desetitisíce čs. legionářů přepravily v letech 1918–1920 napříč Ruskem po Transsibiřské magistrále.

Ve všech vozech na návštěvníky čeká věrná rekonstrukce vybavení, legionáři v dobových stejnokrojích i originální exponáty a několik stovek fotografií na panelech mapujících historii čs. legií.

Široké veřejnosti je Legiovlak v Poličce přístupný zdarma až do neděle 28. července. Ve všední dny je otevřený od 8 do 18 a o víkendu od 9 do 19 hodin.