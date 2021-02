Předpovědi meteorologů se naplnily a silnice se na několika místech v Pardubickém kraji proměnily v kluziště. Problémy hlásí řidiči ze silnice ze Svitav na Moravskou Třebovou. Na namrzlých hlavních tazích mají potíže zejména řidiči kamionů.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Jaroslav Loskot

"Ze Svitav do Moravské Třebové jsem jela dnes hodinu. Šoféři kamionů se bojí jet do kopce a ucpali silnici I/34 ze Svitav na křižovatku Spáleniště. Viděli jsme jeden kamion částečně v příkopu," řekla Petra ze Svitav, která přijela do práce se zpožděním.